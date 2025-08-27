Ceglie Messapica: dall’aerospazio alla sanità.oltre 100 opportunità di lavoro in Puglia con “La Piazza – Il bene comune lavoro”

Tre giorni di opportunità, incontri e orientamento professionale a Ceglie Messapica dal 28 al 30 agosto

Brindisi, 27 agosto 2025 – Dall’aereospazio alla sanità, passando per ITC, settore assicurativo, edilizio, impiantistica, logistica, trasporti, commercio, produzione di beni e servizi: sono oltre 100 le opportunità di lavoro che le 25 aziende presenti metteranno a disposizione ai candidati che si presenteranno in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica dal 28 al 30 agosto dalle 17:00 alle 19:30.

“La Piazza – Il bene Comune LAVORO” è l’evento ideato da Arpal Puglia che si inserisce all’interno dell’importante kermesse organizzata da AffariItaliani.it, che vedrà la presenza di politici, governatori, economisti e docenti di fama nazionale che per tre giorni ragioneranno di temi di natura economica.

Un importante momento per entrare in contatto con il mondo del lavoro attraverso una prima occupazione o migliorare la propria posizione professionale grazie alle numerose offerte messe a disposizione dalle aziende partecipanti, che qui si riportano: Albasana, Aereo Service Technologies Italy, Alleanza Assicurazioni, Alter Group, Cantine Ermes, Comes, Cooperativa San Bernardo, DGS, DXC Tehnology, EKA, Gamma Group, Go Up, Gravili, Lacogeit, Links, Maraschio Bus, Marraffa, Martinucci, Odv La Fontanella, Raffaele De Leonardis Top Global Family Banker di Banca Mediolanum, Safs 2001, Sabino Di Cataldo, Techservice, Wellness Manager, Werent.

La partecipazione è gratuita. Tutte le informazioni e il modulo per prenotare i colloqui sono disponibili online al link dedicato: https://sites.google.com/arpal.regione.puglia.it/lapiazza-ilbenecomunelavoro.

Per ogni informazione è possibile contattare il Centro per l’impiego territorialmente competente, dove gli operatori forniranno supporto alle persone interessate a partecipare.