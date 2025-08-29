Dalla regione

Campagne sotto assedio: Coldiretti Puglia denuncia furti stagionali e cybercrime in crescita

venerdì 29 agosto 2025

Le campagne pugliesi sono sempre più nel mirino della criminalità. A denunciarlo è Coldiretti Puglia, che traccia un quadro allarmante di un fenomeno diffuso e ormai sistematico, capace di colpire le produzioni agricole seguendo puntualmente la stagionalità dei raccolti.

Non si tratta di episodi isolati: vere e proprie squadre organizzate pianificano i furti in base al calendario agricolo. Tra agosto e ottobre l’obiettivo è l’uva da tavola e da vino; in primavera vengono tagliati i ceppi delle vigne; a maggio finiscono nel mirino le ciliegie; a settembre le mandorle; tra ottobre e dicembre le olive. Gli ortaggi sono invece esposti tutto l’anno, con un’attenzione particolare per prodotti ad alta richiesta sui mercati, come i carciofi brindisini e gli asparagi foggiani.

Il bottino non riguarda soltanto i raccolti: gli agricoltori denunciano il furto di ceppi di vite, ulivi resistenti alla Xylella, pali di sostegno e interi impianti idrici, con tubature recise che lasciano a secco ettari di uliveti. “La criminalità distrugge in pochi attimi il lavoro di anni – sottolinea Coldiretti – e compromette la sicurezza delle campagne, la qualità dei prodotti e la competitività delle aziende sane”.

Accanto ai raid tradizionali, cresce il fronte digitale. Secondo le analisi Cerved, quasi sei pugliesi su dieci acquistano beni e servizi online, diventando potenziali vittime di truffe sempre più raffinate: phishing, spear phishing e altre tecniche di raggiro che mirano a carpire dati sensibili e risorse economiche.

Il catalogo delle attività criminali è vasto: furti di mezzi agricoli e attrezzature, racket, estorsioni, abigeato, usura, caporalato, macellazioni clandestine e truffe ai danni dell’Unione europea. Una spirale che, oltre a colpire il reddito diretto degli imprenditori, soffoca la libera concorrenza e mina l’immagine del Made in Italy.

Il peso economico dell’agricoltura pugliese è enorme: oltre 4 miliardi di euro di produzione lorda vendibile e un indotto che dà lavoro a migliaia di famiglie. Un patrimonio che – denuncia Coldiretti – rischia di essere messo in ginocchio non solo dal clima e dalla siccità, ma anche dalla microcriminalità quotidiana, che costringe gli agricoltori a sorvegliare i campi di notte e che, sempre più spesso, non risparmia nemmeno le ore diurne.

“Il mondo agricolo pugliese – conclude Coldiretti – rappresenta un pilastro economico e sociale per l’intera regione. Difenderlo significa tutelare non solo il reddito degli agricoltori, ma l’economia e la sicurezza di tutto il territorio”.

