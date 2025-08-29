Attualità

Don Cosimo Schena nominato Cavaliere: un faro di speranza nella lotta contro la violenza di genere

venerdì 29 agosto 2025

“A Rotello inaugurata la Casa di Accoglienza ‘Anna e Arnaldo Pangia’: un rifugio per le donne che cercano dignità, amore e futuro. Don Cosimo Schena, premiato Cavaliere, sarà anche lo psicologo di riferimento della struttura.”

Rotello, 29 agosto 2025 – Ieri sera, presso l’ex Frantoio di Rotello, è stata inaugurata ufficialmente la Casa di Accoglienza “Anna e Arnaldo Pangia”, promossa dall’associazione Il Muro Invisibile ODV.

La struttura, fortemente voluta e guidata da don Marco Colonna, presidente dell’associazione, rappresenta un luogo di speranza e rinascita per le donne vittime di violenza di genere. La Casa offrirà accoglienza, supporto psicologico, consulenza legale e percorsi di autonomia, diventando un punto di riferimento per tutto il Molise.

Durante la cerimonia, don Cosimo Schena è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’associazione “Il Muro Invisibile”, riconoscimento conferito per il suo impegno a favore della dignità umana e della tutela delle persone più fragili. Inoltre, don Cosimo sarà psicologo di riferimento per la Casa, accompagnando le ospiti in un percorso di guarigione emotiva e rinascita interiore.

Don Cosimo Schena: “Questa Casa è un abbraccio concreto per chi ha sofferto. Essere stato nominato Cavaliere e poter servire come psicologo è un onore, ma soprattutto una responsabilità: costruire insieme una comunità che non lasci mai sola nessuna donna.”

Don Marco Colonna, presidente dell’associazione, ha aggiunto: “Questo progetto è nato dal sogno di trasformare la sofferenza in forza. La Casa ‘Anna e Arnaldo Pangia’ è un segno che la nostra terra può essere rifugio, dignità e futuro.”

L’iniziativa ha visto la partecipazione di AIAF Molise per il supporto legale e la presentazione della “Taverna Sociale”, uno spazio dedicato alla formazione, alla legalità e alla costruzione di nuovi percorsi di indipendenza.

