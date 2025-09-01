Lavoro, oltre 350 colloqui a Ceglie Messapica con “La Piazza – Il bene comune”

Si è conclusa con numeri significativi la prima edizione del recruiting day “La Piazza – Il bene comune lavoro”, svoltosi dal 28 al 30 agosto a Ceglie Messapica nell’ambito della manifestazione “La Piazza – Il bene comune”. L’iniziativa, promossa da ARPAL Puglia (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e curata dai Centri per l’Impiego di Brindisi e provincia, ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Durante le tre giornate sono state coinvolte 25 aziende, con circa 350 colloqui già effettuati e oltre 50 prenotazioni tramite la strategia #mareAsinistra, rivolta a cittadini residenti o domiciliati fuori regione. Un’opportunità che ha messo in rete imprese e aspiranti lavoratori, creando un canale diretto con le istituzioni.

Nella centrale piazza Plebiscito, dalle 17 alle 21, è stato presente anche il “Camper del Lavoro”, lo sportello mobile di ARPAL Puglia che porta i servizi direttamente sul territorio, abbattendo barriere geografiche e sociali. Il progetto, finanziato con fondi europei Next Generation EU, si inserisce in un percorso di amministrazione condivisa per garantire il diritto al lavoro.

Il 29 agosto, spazio anche all’approfondimento con il panel dal titolo “Analisi prospettica della domanda del lavoro in Puglia 2025-2028”, che ha messo in luce i fabbisogni occupazionali delle imprese pugliesi nei prossimi anni, settore per settore e provincia per provincia.

Le offerte attive nei Centri per l’Impiego di Brindisi

Parallelamente all’evento, ARPAL Puglia ha diffuso il 34° report settimanale con le opportunità lavorative disponibili nell’Ambito di Brindisi: 43 annunci attivi per un totale di 70 posti di lavoro.

A trainare la domanda occupazionale è il comparto turismo e ristorazione con 20 figure ricercate, seguito dall’edilizia (15 risorse) e dal metalmeccanico (10 risorse). A seguire il commercio con 8 posizioni, i trasporti e la logistica con 3 figure ciascuno.

Si segnalano inoltre richieste di personale in diversi settori: servizi alla persona (2), informatico (2), artigianato (2), agricoltura e zootecnia (2), sanità (1), tessile (1) e alimentare (1).

Un quadro che restituisce un panorama variegato e in continua evoluzione, confermando l’impegno delle istituzioni nel favorire l’occupazione e avvicinare sempre più cittadini al mondo del lavoro.