Lavoro

Lavoro, oltre 350 colloqui a Ceglie Messapica con “La Piazza – Il bene comune”

lunedì 1 settembre 2025

Si è conclusa con numeri significativi la prima edizione del recruiting day “La Piazza – Il bene comune lavoro”, svoltosi dal 28 al 30 agosto a Ceglie Messapica nell’ambito della manifestazione “La Piazza – Il bene comune”. L’iniziativa, promossa da ARPAL Puglia (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e curata dai Centri per l’Impiego di Brindisi e provincia, ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 

Durante le tre giornate sono state coinvolte 25 aziende, con circa 350 colloqui già effettuati e oltre 50 prenotazioni tramite la strategia #mareAsinistra, rivolta a cittadini residenti o domiciliati fuori regione. Un’opportunità che ha messo in rete imprese e aspiranti lavoratori, creando un canale diretto con le istituzioni.

 

Nella centrale piazza Plebiscito, dalle 17 alle 21, è stato presente anche il “Camper del Lavoro”, lo sportello mobile di ARPAL Puglia che porta i servizi direttamente sul territorio, abbattendo barriere geografiche e sociali. Il progetto, finanziato con fondi europei Next Generation EU, si inserisce in un percorso di amministrazione condivisa per garantire il diritto al lavoro.

 

Il 29 agosto, spazio anche all’approfondimento con il panel dal titolo “Analisi prospettica della domanda del lavoro in Puglia 2025-2028”, che ha messo in luce i fabbisogni occupazionali delle imprese pugliesi nei prossimi anni, settore per settore e provincia per provincia.

 

Le offerte attive nei Centri per l’Impiego di Brindisi

 

Parallelamente all’evento, ARPAL Puglia ha diffuso il 34° report settimanale con le opportunità lavorative disponibili nell’Ambito di Brindisi: 43 annunci attivi per un totale di 70 posti di lavoro.

 

A trainare la domanda occupazionale è il comparto turismo e ristorazione con 20 figure ricercate, seguito dall’edilizia (15 risorse) e dal metalmeccanico (10 risorse). A seguire il commercio con 8 posizioni, i trasporti e la logistica con 3 figure ciascuno.

 

Si segnalano inoltre richieste di personale in diversi settori: servizi alla persona (2), informatico (2), artigianato (2), agricoltura e zootecnia (2), sanità (1), tessile (1) e alimentare (1).

 

Un quadro che restituisce un panorama variegato e in continua evoluzione, confermando l’impegno delle istituzioni nel favorire l’occupazione e avvicinare sempre più cittadini al mondo del lavoro.

Altri articoli
CeglieSera
Ceglie Messapica, incontro pubblico sul bando “Fondo di sostegno comuni marginali”
01/09/2025
l Comune di Ceglie Messapica ha organizzato un incontro pubblico per presentare ai cittadini il bando “Fondo di sostegno comuni ...
BrindisiSera
Brindisi, nasce la "Casa Colibrì": l'Arcidiocesi apre le porte ai migranti in un luogo simbolo di accoglienza
01/09/2025
BRINDISI - Un’iniziativa concreta e carica di significato prende vita a Brindisi, una città da sempre crocevia di flussi migratori. Il ...
OstuniSera
RSA Ostuni, Gioia: «Le carte smentiscono Amati, è il momento della verità. Si faccia incontro pubblico
01/09/2025
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Tommaso Gioia, consigliere per la Sanità della Regione Puglia.   Ostuni, 1/09/2025 ...
BrindisiSera
Campo “E!State Liberi!”: giovani in percorso di rinascita tra memoria, impegno e legalità
01/09/2025
  Per il secondo anno Brindisi ospita il campo “E!State Liberi!” del progetto Amunì di Libera. Il campo dal titolo ...
BrindisiSera
Blitz della DDA di Lecce: fermati storici boss della Sacra Corona Unita a Tuturano, Brindisi e Napoli
01/09/2025
Lecce, 1 settembre 2025 – Una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, ha portato ...
BrindisiSera
Brindisi, “Pace di generazione in generazione: il dialogo che costruisce futuro
01/09/2025
  BRINDISI - Nella cornice dei solenni festeggiamenti per i Santi Patroni della città di Brindisi, un momento di riflessione e ...
cultura
A Francavilla Fontana la rassegna letteraria "A libro aperto"
L’estate francavillese si apre ai grandi temi del pensiero contemporaneo con la rassegna filosofico-letteraria ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce