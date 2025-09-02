34° report settimanale di ARPAL Puglia: 70 offerte di lavoro nel Brindisino

Il 34° report settimanale elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, disponibile al link https://rb.gy/n66xpv, fotografa anche questa settimana un mercato del lavoro dinamico e ricco di opportunità: 43 annunci attivi per un totale di 70 posizioni aperte nei diversi settori produttivi del territorio.

A trainare la domanda è il comparto turismo e ristorazione, con 20 figure ricercate.

Seguono l’edilizia con 15 risorse richieste e il settore metalmeccanico con 10 posizioni disponibili. In crescita anche il commercio (8 posti), il comparto trasporti (3 figure), la logistica (3 posizioni), i servizi alla persona (2), l’informatica (2), l’artigianato (2) e agricoltura e zootecnia (2). Un posto è invece disponibile rispettivamente nei settori sanità, tessile e alimentari.

Il report segnala inoltre nuove opportunità di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, che promuove la mobilità professionale in Europa. Sempre attiva anche la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, alle iniziative di Garanzia Giovani e al programma NEET.

Le offerte, aperte a entrambi i sessi, vengono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale è possibile candidarsi tramite SPID. Per restare aggiornati è consigliato seguire la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google dei Centri per l’Impiego.

Per supporto e informazioni, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori dei tre CPI dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni). Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.