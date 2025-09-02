Istituto Tecnico Calò di Francavilla Fontana, Leoci: "ascensore guasto, La Provincia ha rassicurato gli interventi rapidi"

Istituto tecnico Calò di Francavilla Fontana, Leoci: “Ascensore guasto, la Provincia mi ha assicurato interventi rapidi”

“Dopo alcune segnalazioni ho effettuato un sopralluogo all’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Calò” di Francavilla Fontana e ho constatato, con grande rammarico, che l’ascensore dell’edificio è fuori uso da un anno. Una situazione incresciosa, per la quale ho già avviato interlocuzioni con la Provincia affinché si individui al più presto una soluzione concreta”. Lo dichiara il capogruppo di CON alla Regione Puglia, Alessandro Leoci che è anche consigliere delegato per le politiche in favore dei giovani e degli adolescenti.

“L’istituto, diretto dal dirigente scolastico Roberto Cennoma - prosegue Leoci - è frequentato da oltre 800 studenti provenienti da tutta la provincia. Tra questi, più di 30 ragazzi hanno diverse forme di disabilità e necessitano dell’ascensore, in particolare per raggiungere le aule collocate ai piani superiori. Un guasto, purtroppo, che si è registrato all’inizio dello scorso anno scolastico”.

Dopo un sopralluogo della ditta incaricata della manutenzione, è emerso che, trattandosi di un impianto datato, i pezzi di ricambio non risultano più disponibili sul mercato e devono essere prodotti in Germania. “Alla vigilia di un nuovo anno scolastico - prosegue il capogruppo di CON - è fondamentale garantire agli studenti dell’Itet, in particolare a chi ha difficoltà motorie, le condizioni ideali per frequentare le lezioni. Dalla Provincia ho ricevuto rassicurazioni che agiranno con urgenza e che il problema verrà risolto nel più breve tempo possibile”.

“Colgo l’occasione, inoltre – conclude il consigliere delegato per le politiche in favore dei giovani e degli adolescenti, Alessandro Leoci – per augurare buon lavoro al corpo docente, a quello amministrativo ai collaboratori e, in particolare, a tutti gli studenti della nostra Puglia per il nuovo anno scolastico ormai alle porte.

La scuola è l’avamposto della nostra società, il luogo dove si costruiscono i valori e le competenze delle future generazioni. Auguro a tutti di affrontare con entusiasmo e impegno questo importante cammini di crescita”.