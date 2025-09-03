Cronaca

Raid vandalico al porto di Villanova: draga devastata, ma i lavori di dragaggio andranno avanti

mercoledì 3 settembre 2025

OSTUNI  - Un grave episodio di vandalismo ha colpito la scorsa notte il porto di Villanova, marina di Ostuni, dove sono in corso i lavori di dragaggio destinati a rilanciare l’economia marittima e turistica del territorio. La nave dragante, fulcro dell’intervento, è stata trovata devastata: i vetri della cabina sono stati infranti, le telecamere di bordo divelte e l’hard disk con le registrazioni distrutto. A ciò si aggiungono i danni a un escavatore posizionato sul molo e il rinvenimento di tracce di sangue a bordo, segno che uno degli autori del raid potrebbe essersi ferito durante l’azione. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e il Commissariato di Ostuni, con la Polizia Scientifica che ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. L’atto, inquietante nelle modalità, solleva interrogativi sulle motivazioni: vandalismo, intimidazione o un tentativo mirato di rallentare un’opera strategica?

Il dragaggio del porto di Villanova rappresenta un intervento storico, il primo in Puglia di tale portata, pensato per migliorare l’accessibilità del bacino portuale e incrementare la capacità di accoglienza delle imbarcazioni da pesca e da diporto. Si tratta di un’opera considerata vitale per il rilancio economico della marina ostunese, un tassello decisivo per il turismo e la filiera ittica locale.

Decisa la reazione dell’amministrazione comunale. L’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Brescia, ha dichiarato: “Non ci lasceremo intimidire da chi vuole fermare lo sviluppo del nostro porto. Dopo i rilievi della Scientifica, i lavori ripartiranno immediatamente. Ostuni merita di guardare al futuro con fiducia e non può essere ostaggio di atti criminali.”

La notizia ha suscitato sconcerto e indignazione tra i cittadini e gli operatori del mare. L’episodio, oltre a generare un danno materiale ingente, rischia di minare la serenità di una comunità che vede nel porto una risorsa chiave per crescita e occupazione. Ma il messaggio lanciato dal Comune è chiaro: nonostante la violenza del gesto, l’opera non si fermerà.

