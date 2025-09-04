Fasano: il sindaco Zaccaria ringrazia le Forze dell'Ordine

Il Sindaco Zaccaria ringrazia
le Forze dell’Ordine
Le parole del Primo cittadino dopo gli arresti di questa mattina per i furti in abitazione a Pezze di Greco
Fasano – Queste le parole del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria dopo l’operazione di polizia di questa mattina, condotta dall’Arma dei Carabinieri, eseguendo l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di sette persone domiciliate a Castel Volturno che, il 29 maggio 2025, nel giro di poche ore, avevano messo a segno tre furti, utilizzando due veicoli nelle zone di Fasano, località Pezze di Greco, e Carovigno (BR).
«I miei complimenti all'Arma dei Carabinieri, anche a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, per la brillante operazione che ha consegnato alla giustizia i presunti responsabili dei furti in casa dello scorso maggio a Pezze di Greco.
Ringrazio l'Arma ed esprimo soddisfazione per il risultato di un'indagine complessa e condotta con grande professionalità, in collaborazione fra vari reparti in Puglia e in Campania.
Il risultato ci conferma che bisogna lasciare agli inquirenti il tempo necessario per arrivare a chiudere indagini così difficili, con pazienza e fiducia nelle Istituzioni».