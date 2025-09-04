Mafia, D'Attis(FI): "In Puglia bisogna alzare la guardia, presto necessaria una missione dell'antimafia"

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l'on. Mauro D'Attis di Forza Italia.

"E' di tutta evidenza che in Puglia ci sia un'escalation di reati di stampo mafioso e che la situazione imponga un innalzamento dei livelli di attenzione: ho già parlato con il presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, per condividere con lei la necessità di tornare nella nostra Regione. Tutte le istituzioni devono fare quadrato e anche la Commissione Antimafia deve fare la sua parte. Stanotte è stata incendiata l'auto dell'ex sindaco di Manfredonia, proprio il giorno della presentazione del suo libro sulla legalità a cui parteciperò anch'io. Nel mentre, dalla provincia di Foggia a quella di Brindisi o della Bat, si susseguono eventi su cui inquirenti e forze dell’ordine stanno indagando. Non si deve cedere agli allarmismi, ma è un momento delicato per questa Regione e noi lavoreremo per la sicurezza dei cittadini. Durante il prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione Antimafia, proporrò quindi una missione della stessa su più giorni e in più tappe, dal sud al nord della Puglia, incontrando i vertici delle Direzioni Distrettuali Antimafia, le Prefetture, le associazioni e i rappresentanti degli enti locali e della Regione”.