Politica

Mafia, D'Attis(FI): "In Puglia bisogna alzare la guardia, presto necessaria una missione dell'antimafia"

giovedì 4 settembre 2025

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l'on. Mauro D'Attis di Forza Italia.

 

"E' di tutta evidenza che in Puglia ci sia un'escalation di reati di stampo mafioso e che la situazione imponga un innalzamento dei livelli di attenzione: ho già parlato con il presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, per condividere con lei la necessità di tornare nella nostra Regione. Tutte le istituzioni devono fare quadrato e anche la Commissione Antimafia deve fare la sua parte. Stanotte è stata incendiata l'auto dell'ex sindaco di Manfredonia, proprio il giorno della presentazione del suo libro sulla legalità a cui parteciperò anch'io. Nel mentre, dalla provincia di Foggia a quella di Brindisi o della Bat, si susseguono eventi su cui inquirenti e forze dell’ordine stanno indagando. Non si deve cedere agli allarmismi, ma è un momento delicato per questa Regione e noi lavoreremo per la sicurezza dei cittadini. Durante il prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione Antimafia, proporrò quindi una missione della stessa su più giorni e in più tappe, dal sud al nord della Puglia, incontrando i vertici delle Direzioni Distrettuali Antimafia, le Prefetture, le associazioni e i rappresentanti degli enti locali e della Regione”.

cultura
Brindisi: GV3 lancia un nuovo progetto di vela accessibile per i giovani non vedenti
Parte un nuovo progetto di vela accessibile promosso dall’associazione GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita, ...

