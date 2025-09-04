Brindisi accoglie la nave da crociera Celebrity Constellation

Nuovo prestigioso approdo al porto di Brindisi. Questa mattina ha fatto scalo la Celebrity Constellation, imponente nave da crociera della compagnia Celebrity Cruises, che ha ormeggiato a Costa Morena Est – testata nord – per via della sua stazza e del pescaggio.

A bordo viaggiano 2.175 passeggeri e 952 membri dell’equipaggio, che nel corso della giornata visiteranno Brindisi e le località limitrofe, andando alla scoperta delle bellezze storiche, culturali ed enogastronomiche del territorio.

L’accoglienza, come di consueto, è stata curata con attenzione. Presso l’infopoint gestito da Pro Loco Unpli Puglia APS al Porto di Brindisi, i crocieristi hanno ricevuto informazioni utili e hanno potuto degustare prodotti tipici locali.

La nave ripartirà questa sera alle ore 19, segnando un altro importante traguardo per la stagione crocieristica brindisina, che continua a regalare numeri e soddisfazioni in costante crescita.