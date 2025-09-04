Attualità

Brindisi accoglie la nave da crociera Celebrity Constellation

giovedì 4 settembre 2025

Nuovo prestigioso approdo al porto di Brindisi. Questa mattina ha fatto scalo la Celebrity Constellation, imponente nave da crociera della compagnia Celebrity Cruises, che ha ormeggiato a Costa Morena Est – testata nord – per via della sua stazza e del pescaggio.

 

A bordo viaggiano 2.175 passeggeri e 952 membri dell’equipaggio, che nel corso della giornata visiteranno Brindisi e le località limitrofe, andando alla scoperta delle bellezze storiche, culturali ed enogastronomiche del territorio.

 

L’accoglienza, come di consueto, è stata curata con attenzione. Presso l’infopoint gestito da Pro Loco Unpli Puglia APS al Porto di Brindisi, i crocieristi hanno ricevuto informazioni utili e hanno potuto degustare prodotti tipici locali.

 

La nave ripartirà questa sera alle ore 19, segnando un altro importante traguardo per la stagione crocieristica brindisina, che continua a regalare numeri e soddisfazioni in costante crescita.

Altri articoli
BrindisiSera
Arrestato a Brindisi cittadino albanese dopo cinque anni di latitanza Operazione congiunta tra forze italiane e internazionali: fermato su nave proveniente da Valona
04/09/2025
Brindisi – Dopo cinque anni di fuga e false identità, si è conclusa la latitanza di un cittadino albanese di 44 anni, arrestato ...
CarovignoSera
Carovigno, gli sbandieratori in piazza per celebrare storia e tradizione
04/09/2025
CAROVIGNO - Martedì 9 settembre, alle ore 21, Piazza ’Nzegna a Carovigno si colorerà di storia, tradizione e spettacolo con ...
BrindisiSera
Mafia, D'Attis(FI): "In Puglia bisogna alzare la guardia, presto necessaria una missione dell'antimafia"
04/09/2025
Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l'on. Mauro D'Attis di Forza Italia.   "E' di tutta evidenza che in Puglia ci sia ...
OstuniSera
"Tutti i colori dei pomodori, e i sapori???” Passeggiata, racconti e sapori di biodiversità negli orti di Ostuni
04/09/2025
Una passeggiata dal Pover’uomo ai Giardini della Grata per scoprire le varietà locali di pomodori e degustarne le sfumature di sapore, ...
San PietroSera
San Pietro Vernotico si accende di ritmo: domani, 5 settembre, gli Psycodrummers per il BPA Festival 2025
04/09/2025
Il Brindisi Performing Arts Festival è lieto di annunciare uno degli eventi più attesi dell’edizione 2025: il ritorno degli ...
BrindisiSera
Brindisi si prepara ai solenni festeggiamenti patronali dal 5 all’8 settembre
04/09/2025
BRINDISI – La città si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: i solenni festeggiamenti in onore dei Santi ...
cultura
Brindisi: GV3 lancia un nuovo progetto di vela accessibile per i giovani non vedenti
Parte un nuovo progetto di vela accessibile promosso dall’associazione GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita, ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce