Camera di commercio Brindisi-Taranto: al via il Bando Start-Up 2025 con contributi fino a 8.000 euro per giovani imprese innovative

BANDO “START-UP ANNO 2025”: DALLA CAMERA DI COMMERCIO

Cesareo: «Solo un ecosistema integrato di supporto può dare concretezza al potenziale delle nuove generazioni imprenditoriali».

È stato pubblicato il Bando Start-Up Anno 2025, iniziativa della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative nel territorio. Le risorse complessive messe a disposizione ammontano a 100.000 euro, con contributi a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 8.000 euro per ogni progetto presentato.

Il Bando, previsto dal più ampio progetto “Formazione Lavoro”, opera in sinergia con le attività del Servizio Nuove Imprese (SNI), mirate a stimolare l’imprenditorialità e a potenziare il tessuto economico locale attraverso la creazione di realtà imprenditoriali dinamiche e innovative.

Si rivolge a due categorie:

Start-up innovative già iscritte nel Registro Imprese e costituite a partire dal 1° gennaio 2024, con almeno un socio under 40.

Aspiranti imprenditori: soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni, indipendentemente dalla condizione lavorativa, che costituiranno una start-up innovativa con sede legale e operativa nel territorio di competenza e richiederanno l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese entro 30 giorni dalla concessione del contributo.

Le tipologie di spese finanziabili comprendono:

Costi notarili e onorari per la costituzione dell’impresa.

Servizi di accompagnamento e assistenza tecnica (marketing, logistica, sistemi informativi, contrattualistica, comunicazione).

Registrazione e sviluppo di marchi.

Materiale promozionale.

Formazione obbligatoria, per almeno 10 ore, fruibile gratuitamente tramite piattaforme del sistema camerale (PID Academy, SNI – Servizio Nuove Imprese, Innexta Skill UP) oppure presso enti accreditati.

Le domande vanno presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma Webtelemaco – sportello “Contributi alle imprese”, a partire dal 9 settembre 2025 alle ore 9:00 fino al 9 ottobre 2025 alle ore 23:59, salvo chiusura anticipata.

«Anche con questo Bando - commenta il Presidente Vincenzo Cesareo - confermiamo l’impegno della governance della Camera di commercio di Brindisi - Taranto a favore dell’imprenditorialità innovativa, particolarmente se promossa da giovani donne e uomini che vogliano mettersi in gioco e restare o tornare nella propria terra. Si tratta di una priorità, per noi e per tutto il sistema camerale, ed è per questo che offriamo servizi mirati come il Servizio Nuove Imprese SNI, che supporta a livello territoriale gli aspiranti imprenditori con formazione, orientamento e assistenza tecnica, anche grazie ad una piattaforma nazionale molto efficace, alla quale invito tutti gli interessati ad iscriversi gratuitamente. Il Bando che si avvierà il 9 settembre si colloca in un più ampio mosaico di interventi attivati di recente, finalizzati a stimolare la nascita ed il consolidamento di nuove imprese con forte vocazione all’innovazione - da Faros Accelerator al programma StarTAp25, all’insediamento dello sportello informativo di Puglia Sviluppo nelle nostre sedi anche nell’ottica della diffusione dei bandi Just Transition Fund, solo per citare le più recenti iniziative. Crediamo fermamente - conclude Cesareo - che solo creando un ecosistema integrato di supporto dall’avvio all’espansione si possa dare concretezza al potenziale delle nuove generazioni imprenditoriali».

L’Avviso integrale, la documentazione e ogni informazione utile è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo: https://www.brta.camcom.it/notizie/bando-start-anno-2025