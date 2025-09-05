Controlli straordinari a Francavilla Fontana: un arresto, tre denunce e due segnalazioni amministrative

Un imponente servizio straordinario di controllo del territorio è stato condotto dai Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito di un’operazione ad “alto impatto” coordinata dal Comando Provinciale di Brindisi. L’attività, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità, ha interessato le zone della movida, le aree verdi cittadine e i luoghi di maggiore aggregazione giovanile, con particolare attenzione al parco “Forleo Braida” e alle vicinanze della villa comunale.

Il dispositivo ha visto impiegate numerose pattuglie nelle ore serali e notturne, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari.

Nel corso dei controlli i militari hanno ottenuto risultati significativi:

a Francavilla Fontana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un uomo per trasporto abusivo di rifiuti, sorpreso alla guida di un autocarro carico di materiale ferroso ed elettrodomestici senza autorizzazione, e un altro soggetto trovato in possesso di due pugnali. La Stazione locale ha inoltre denunciato un giovane per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e segnalato altri due ragazzi alla Prefettura per uso personale di droga;

a Oria, i Carabinieri della Stazione hanno arrestato un giovane agli arresti domiciliari, sorpreso all’esterno della propria abitazione senza alcuna giustificazione.

Parallelamente, sono state elevate 34 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, molte delle quali a carico di giovani, anche minorenni. Per dieci motocicli è scattato il fermo amministrativo.

L’operazione, sottolineano dall’Arma, si inserisce nel più ampio piano di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi porta avanti costantemente su tutto il territorio.