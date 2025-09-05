Eventi

Il concerto all'alba a Muro Tenente: un evento unico sul tratto UNESCO dell'antica Via Appia

venerdì 5 settembre 2025

Lo spettacolo si terrà domenica 7 settembre, a partire dalle ore 5, presso il Parco di Muro Tenente. L'ingresso è libero.

Il Festival internazionale di musica da camera "Musica sull'Appia", a cura di Parsifal APS, torna a Mesagne con un evento unico: un suggestivo concerto all'alba che si terrà nel Parco Archeologico di Muro Tenente. Il concerto avrà luogo sul tratto della storica Via Appia, recentemente riportato alla luce, e che figura tra le core zone dell'antica infrastruttura dichiarata Patrimonio UNESCO nel 2024. Nato nel 2021, il progetto del Festival è cresciuto fino a includere il tratto pugliese dell'Appia, da Taranto a Brindisi, con la prestigiosa tappa mesagnese.

La direzione artistica, affidata al Maestro Andrea Crastolla – con la direzione generale di Angelo Medico - ha scelto per l'occasione un duo straordinario: Marco Prima all'organetto e Marco Schiavone al violoncello. Conosciuti e apprezzati a livello nazionale, i due artisti presenteranno un repertorio originale composto da Marco Prima. Declinata sul tema "nella terra", l’iniziativa esplora le radici musicali del Salento, abbracciando le influenze elleniche e le contaminazioni cretesi e albanesi. Un viaggio sonoro che evoca le melodie e le tradizioni profonde del Mediterraneo. L’evento funge da anteprima per l’edizione 2025 del Festival, che sarà dedicata ai quattro elementi naturali: terra, acqua, aria e fuoco.

L’iniziativa, inserita nel calendario MesagnEstate 2025, è organizzata dall’Amministrazione comunale che, insieme alle Province di Brindisi e Taranto, sostiene la prestigiosa rassegna. Tra i partner che riconfermano il proprio supporto figurano il Polo Bibliomuseale di Puglia, i Musei Ribezzo di Brindisi e MarTa di Taranto, Appia Day 2025 e Brindisi e le antiche strade. Il festival continuerà in autunno, culminando a dicembre con il concerto di gala a Brindisi.

Altri articoli
Eventi
Brindisi: cerimonia in onore dei caduti in mate al Monumento al Marinaio d’Italia
05/09/2025
Martedì 9 settembre, alle ore 10:00, Brindisi si raccoglierà attorno al Monumento al Marinaio d’Italia per celebrare ...
BrindisiSera
San Teodoro, città in festa: più parcheggi, bus e navette per vivere al meglio la patronale
05/09/2025
Brindisi si prepara ad accogliere la festa patronale di San Teodoro con un piano straordinario per la mobilità e i trasporti, pensato per ...
FrancavillaSera
Controlli straordinari a Francavilla Fontana: un arresto, tre denunce e due segnalazioni amministrative
05/09/2025
Un imponente servizio straordinario di controllo del territorio è stato condotto dai Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, ...
OstuniSera
Ostuni, la Confraternita del Purgatorio ospita “Postumi” di Pierluca Cetera
05/09/2025
OSTUNI – L’arte contemporanea torna a risuonare tra le mura dell’antico Oratorio della Confraternita del Purgatorio. Sabato 20 ...
BrindisiSera
Martucci (FI): "Approvato il progetto “Sport di tutti – Parco Di Giulio” con finanziamento nazionale per lo sport e l’inclusione a Brindisi"
05/09/2025
  Grande soddisfazione per l’approvazione della convenzione e il finanziamento del progetto “SPORT DI TUTTI – PARCO DI ...
Economia
Camera di commercio Brindisi-Taranto: al via il Bando Start-Up 2025 con contributi fino a 8.000 euro per giovani imprese innovative
05/09/2025
  BANDO “START-UP ANNO 2025”: DALLA CAMERA DI COMMERCIO    Cesareo: «Solo un ecosistema integrato di supporto ...
cultura
Ostuni, la Confraternita del Purgatorio ospita “Postumi” di Pierluca Cetera
OSTUNI – L’arte contemporanea torna a risuonare tra le mura dell’antico Oratorio della Confraternita ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce