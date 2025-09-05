Concluse le indagini sul caso “Mykonos Magica”: la nave mai usata al G7 2024 di Brindisi, tre indagati per frode

La Procura della Repubblica di Brindisi ha concluso le indagini avviate dopo il sequestro probatorio della nave “Mykonos Magica”, poi ribattezzata “Goddess of the Night”, che avrebbe dovuto ospitare oltre 2.500 operatori delle forze di polizia impiegati nei servizi di sicurezza durante il Vertice internazionale G7, svoltosi in Puglia dal 13 al 15 giugno 2024.

Il provvedimento, notificato nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Brindisi e dal Servizio Centrale Operativo, riguarda tre figure apicali della società armatrice Mykonos Magica Inc.: il direttore e rappresentante legale, la proprietaria e il procuratore speciale.

Tutti risultano indagati in concorso per frode nell’adempimento di obblighi contrattuali (art. 356 c.p.). Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la società avrebbe rassicurato il Ministero dell’Interno sulla piena conformità dell’imbarcazione, ma al momento della consegna – il 9 giugno 2024, a pochi giorni dall’avvio del summit – la nave si presentava in condizioni tali da non rispettare gli standard minimi di igiene e abitabilità.

Una situazione che costrinse il Ministero a rinunciare all’utilizzo della motonave e a sistemare in urgenza il personale delle forze dell’ordine in altre strutture ricettive.

Ora la vicenda passa al vaglio della magistratura: l’eventuale responsabilità degli indagati sarà accertata nell’ambito del procedimento e di un eventuale processo.