Brilla Campi e Brindisi si dividono la posta: 1-1 nella terza giornata di Eccellenza

Finisce in parità la sfida tra Brilla Campi e Brindisi, valida per la terza giornata del campionato di Eccellenza Puglia. Una gara combattuta, decisa da un rigore e da una punizione, che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai biancazzurri, reduci da due vittorie consecutive.

Il Brindisi ha sbloccato il match al 5’ della ripresa con un rigore trasformato da Burzio, che non ha lasciato scampo al portiere Alonso. La squadra di mister Cuillo sembrava avviata verso il tris di successi, ma la reazione del Brilla Campi è stata premiata al 40’, quando Marti, con una precisa punizione, ha firmato l’1-1 che ha gelato i tifosi brindisini accorsi in gran numero.

Con questo pareggio il Brindisi sale a 7 punti, rimanendo nella parte alta della graduatoria ma perdendo terreno da Canosa, primo a punteggio pieno, e dal Bisceglie, che insegue a quota 8. Il Brilla Campi, invece, conquista un punto prezioso che lo porta a quota 4.

Secondo diversi commentatori sportivi, la partita ha confermato le difficoltà del Brindisi nel mantenere il vantaggio e gestire la pressione. La squadra ha mostrato sprazzi di qualità, ma anche qualche disattenzione che è costata cara. Un pareggio che “fa riflettere”, perché testimonia quanto il torneo di Eccellenza sia equilibrato e insidioso.

Il calendario non concede pause: giovedì 11 settembre i biancazzurri saranno impegnati nell’andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza contro il Taranto, una sfida dal sapore speciale che accenderà gli animi sugli spalti. In campionato, invece, il Brindisi tornerà in campo nel weekend successivo per affrontare l’Ugento, match già cruciale per restare agganciati alla vetta.

Tabellino

Brilla Campi – Brindisi 1-1

Brilla Campi (3-5-2): Alonso; Giglio, Caravaglio, Layus; De Luca (Mossolini dal 36’ pt, sost. da Vantaggiato al 36’ st), Calò, Milessi, Floredelmundo (Olibardi dal 26’ st), De Gaetani; Cavaliere (Mariano dal 23’ st), Marti. A disp.: Biffero, Tondo, Carrozzo, Marocco, Capoccia. All.: Calabuig.

Brindisi (3-5-2): Staropoli; Cauteruccio (Brigida dal 1’ st), Lanzolla, Lobosco; Benvenga, Langone (Bernaola dal 17’ st), Scoppa, Melillo (Mangialardi dal 17’ st), Carpineti; Burzio (Barrera dal 37’ st), Ferrari (Scaringella dal 12’ st). A disp.: Antonino, Gori, Miggiano, Perrone. All.: Cuillo.

Arbitro: Edoardo Di Calvi di Frosinone, assistenti Luca Bernardi di Molfetta e Flavio Capuano di Barletta.

Marcatori: Burzio (rig. Br) 5’ st; Marti (Cam) 40’ st.