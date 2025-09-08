Sport

Brilla Campi e Brindisi si dividono la posta: 1-1 nella terza giornata di Eccellenza

lunedì 8 settembre 2025

Finisce in parità la sfida tra Brilla Campi e Brindisi, valida per la terza giornata del campionato di Eccellenza Puglia. Una gara combattuta, decisa da un rigore e da una punizione, che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai biancazzurri, reduci da due vittorie consecutive.

 

Il Brindisi ha sbloccato il match al 5’ della ripresa con un rigore trasformato da Burzio, che non ha lasciato scampo al portiere Alonso. La squadra di mister Cuillo sembrava avviata verso il tris di successi, ma la reazione del Brilla Campi è stata premiata al 40’, quando Marti, con una precisa punizione, ha firmato l’1-1 che ha gelato i tifosi brindisini accorsi in gran numero.

 

Con questo pareggio il Brindisi sale a 7 punti, rimanendo nella parte alta della graduatoria ma perdendo terreno da Canosa, primo a punteggio pieno, e dal Bisceglie, che insegue a quota 8. Il Brilla Campi, invece, conquista un punto prezioso che lo porta a quota 4.

 

Secondo diversi commentatori sportivi, la partita ha confermato le difficoltà del Brindisi nel mantenere il vantaggio e gestire la pressione. La squadra ha mostrato sprazzi di qualità, ma anche qualche disattenzione che è costata cara. Un pareggio che “fa riflettere”, perché testimonia quanto il torneo di Eccellenza sia equilibrato e insidioso.

 

Il calendario non concede pause: giovedì 11 settembre i biancazzurri saranno impegnati nell’andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza contro il Taranto, una sfida dal sapore speciale che accenderà gli animi sugli spalti. In campionato, invece, il Brindisi tornerà in campo nel weekend successivo per affrontare l’Ugento, match già cruciale per restare agganciati alla vetta.

 

Tabellino

Brilla Campi – Brindisi 1-1

Brilla Campi (3-5-2): Alonso; Giglio, Caravaglio, Layus; De Luca (Mossolini dal 36’ pt, sost. da Vantaggiato al 36’ st), Calò, Milessi, Floredelmundo (Olibardi dal 26’ st), De Gaetani; Cavaliere (Mariano dal 23’ st), Marti. A disp.: Biffero, Tondo, Carrozzo, Marocco, Capoccia. All.: Calabuig.

Brindisi (3-5-2): Staropoli; Cauteruccio (Brigida dal 1’ st), Lanzolla, Lobosco; Benvenga, Langone (Bernaola dal 17’ st), Scoppa, Melillo (Mangialardi dal 17’ st), Carpineti; Burzio (Barrera dal 37’ st), Ferrari (Scaringella dal 12’ st). A disp.: Antonino, Gori, Miggiano, Perrone. All.: Cuillo.

Arbitro: Edoardo Di Calvi di Frosinone, assistenti Luca Bernardi di Molfetta e Flavio Capuano di Barletta.

Marcatori: Burzio (rig. Br) 5’ st; Marti (Cam) 40’ st.

Altri articoli
BrindisiSera
Don Cosimo Schena: “Carlo e Pier Giorgio ci insegnano che la santità è possibile, qui e ora”
08/09/2025
Roma, 7 settembre 2025 — Piazza San Pietro si è trasformata oggi in un cuore pulsante di fede e di speranza.   Davanti a ...
Benessere & Salut..
8 settembre Giornata Mondiale Fibrosi Cistica, Amati: "Con Genoma Puglia scoperti 5 casi e 590 portatori sani"
08/09/2025
8 settembre, Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, Amati: “Con Genoma Puglia scoperti 5 casi e 590 ...
CarovignoSera
Droga, furti e favoreggiamento della prostituzione: maxi-operazione dei Carabinieri, sette in manette
08/09/2025
Sette persone sono finite in manette nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio messo in atto dai Carabinieri della ...
BrindisiSera
ANCE Brindisi e Comune a confronto: qualità della progettazione e regole chiare per cantieri efficienti
07/09/2025
Il Codice dei Contratti pubblici ha posto al centro due principi cardine voluti dal legislatore: il principio del risultato e il principio della ...
BrindisiSera
L'intervento dell’arcivescovo Intini alla festa patronale di Brindisi: “Ripudiamo la violenza, costruiamo una città di pace”
07/09/2025
FESTA PATRONALE BRINDISI -  Nel suo intervento alla festa patronale, l’arcivescovo Giovanni Intini ha rivolto alla comunità ...
BrindisiSera
Brindisi, il sindaco Marchionna alla festa patronale: “Ora rigeneriamo la città con 20 milioni di euro”
07/09/2025
FESTA PATRONALE BRINDISI - Un discorso di speranza ma anche di concretezza quello pronunciato dal sindaco Giuseppe Marchionna in occasione della ...
cultura
Ostuni, la Confraternita del Purgatorio ospita “Postumi” di Pierluca Cetera
OSTUNI – L’arte contemporanea torna a risuonare tra le mura dell’antico Oratorio della Confraternita ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce