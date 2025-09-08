"LavoroXte" Brindisi, 71 posti di lavoro disponibili: il “Camper del Lavoro” fa tappa nei comuni della provincia



Brindisi, 8 settembre 2025 – Nuove opportunità per chi è alla ricerca di un’occupazione nel Brindisino. Secondo il 35° report settimanale elaborato da ARPAL Puglia, sono 43 gli annunci di lavoro attivi sul portale regionale “LavoroXTe”, per un totale di 71 figure ricercate nei diversi settori produttivi.

Il comparto turismo e ristorazione guida il mercato con 19 posizioni aperte, seguito dall’edilizia (17 posti), dal settore metalmeccanico (11) e dal commercio (7). A seguire, logistica e trasporti (6 in totale), servizi alla persona (2), informatica (2), artigianato (2), agricoltura e zootecnia (2). Completano il quadro singole richieste nei settori sanità, tessile e alimentare.

Accanto alle offerte locali, il report segnala anche proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES, che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Il “Camper del Lavoro” nei comuni brindisini

A supporto dei cittadini, ARPAL Puglia e gli enti partner hanno rilanciato il progetto del “Camper del Lavoro”, sportello itinerante che porta i Centri per l’Impiego direttamente nei paesi della provincia.

Dopo l’appuntamento di questa mattina a San Pietro Vernotico, il tour proseguirà domani, martedì 9 settembre, a Mesagne (piazza Vittorio Emanuele, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 17). Mercoledì 10 settembre sarà la volta di Latiano (piazza Francesco Montanaro, dalle 10 alle 14), mentre giovedì 11 il camper chiuderà la settimana a San Pancrazio Salentino (piazza Umberto I, dalle 10 alle 14).

Lo sportello itinerante offre consulenze orientative per la ricerca di lavoro, supporto alle imprese e informazioni sulle politiche di inclusione lavorativa, con l’obiettivo di rafforzare diritti e opportunità ed evitare fenomeni di sfruttamento.

Dove trovare tutte le offerte

Le candidature possono essere inviate tramite SPID direttamente sul portale “LavoroXTe Puglia”, costantemente aggiornato. Aggiornamenti e avvisi sono disponibili anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, sul portale SINTESI Brindisi e sui profili Google dei singoli Centri per l’Impiego.

I cittadini e le imprese possono inoltre rivolgersi agli operatori dei tre CPI territoriali (Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni). Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 11:30; martedì anche nel pomeriggio (15:00-16:30) e giovedì su appuntamento.