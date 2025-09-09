Taekwondo, lo sport ideale per bambini e adulti: inizia il 51° anno della “Pennetta Rosa”

Comincia il nuovo anno per la A.S.D. Taekwondo “Pennetta Rosa” da più di 51 anni impegnata sul territorio per la divulgazione del Taekwondo, sport Olimpico rappresentato in Italia dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo), l’unica riconosciuta dal CIO, CONI, Sport e Salute, dalla WT (World Taekwondo) ed ETU Europea Taekwondo Union).

Il tutto sotto l’attenta supervisione del Grand Master Cosimo Spinelli il più anziano della Federazione, l’unico in Puglia ad avere il grdo di c.n. 9° Dan e la qualifica nel settore della formazione tecnico-sportiva con competenze specifiche avanzate nei modelli di prestazione in età infantile-giovanile e di tutti quegli aspetti di supporto tecnico e di sviluppo motorio nel Taekwondo.

Con grande soddisfazione stiamo notando che sempre più pediatri indicano il Taekwondo, come lo sport ideale per i bambini perché va ad agire su molti aspetti di crescita del bambini, stimola contemporaneamente la coordinazione psicomotoria, l’agilità, il senso del proprio corpo e l’autostima.

Più nel dettaglio, Spinelli dal 1982 partecipa ai corsi di formazione, insegna ai suoi ragazzi la disciplina del Taekwondo e abbraccia i più alti valori sportivi. Ha formato altri tecnici, che a loro volta, hanno diffuso e agevolato la crescita del movimento nella Provincia e nelle altre regioni della penisola.

Il taekwondo si conferma come uno sport che sta assumendo maggiore importanza, in particolar modo dopo le due medaglie di bronzo conquistate alle ultime Olimpiadi dagli atleti: Simone Alessio e Antonio Bossolo.

Per la serietà, professionalità e competenza, molti genitori gli affidano i propri figli.

Per iscriversi ai corsi basta rivolgersi presso la palestra delle scuole elementari “G. Calò” ubicata in Via Magaldi, 16 (Casale) tutti i giorni.

Se volete vedere il video della presentazione, andate sul Youtube profilo Cosimo Spinelli.