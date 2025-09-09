Cronaca

Francavilla Fontana: due arresti e una denuncia dopo controlli ad “alto impatto”

martedì 9 settembre 2025

Francavilla Fontana – Notte movimentata nella Città degli Imperiali e nei comuni limitrofi, dove i Carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. L’operazione, voluta dal Comando Provinciale di Brindisi, ha visto impegnati i militari della Compagnia di Francavilla Fontana insieme alle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari.

 

L’attenzione si è concentrata sulle zone più frequentate dai giovani, la villa comunale e i principali luoghi di ritrovo, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e contrastare lo spaccio di droga.

 

Il bilancio parla chiaro:

  a Francavilla Fontana un giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di dosi di stupefacente e materiale per il confezionamento. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari;

  a Oria un uomo già sottoposto ai domiciliari è finito in carcere dopo le continue violazioni delle prescrizioni, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Brindisi;

  a Torre Santa Susanna un giovane è stato denunciato per aver violato il D.A.SPO. urbano che gli vietava di accedere a luoghi di pubblico intrattenimento.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, che i Carabinieri di Brindisi portano avanti con controlli mirati e continui in tutto il territorio provinciale.

Altri articoli
BrindisiSera
FAILM, Capodieci: "Raggiunta l'intesa in Regione per la crisi dell'indotto e Eni-Versalis di Brindisi"
09/09/2025
Si è tenuto questa mattina presso la Regione Puglia un incontro per affrontare la grave crisi occupazionale che colpisce i lavoratori ...
CeglieSera
Giornata mondiale della fisioterapia: a Ceglie Messapica inaugurati i nuovi spazi del Centro di riabilitazione
09/09/2025
Ceglie Messapica – La Giornata mondiale della fisioterapia, che si celebra l’8 settembre, è stata l’occasione per presentare ...
BrindisiSera
Coppa Italia Eccellenza: vietata la trasferta ai tifosi del Brindisi per il match di Taranto
09/09/2025
Brindisi – Cresce l’attesa per il debutto stagionale del Brindisi FC in Coppa Italia di Eccellenza, ma la partita contro il Taranto, in ...
BrindisiSera
Brindisi, impresa titanica al porto: imbarcata una struttura da 650 tonnellate
09/09/2025
Brindisi ancora una volta protagonista di un’operazione portuale di livello internazionale.  Questa mattina, al porto di Costa Morena ...
San PietroSera
San Pietro Vernotico, limitazioni al traffico per lavori al PTA: accesso vietato ai privati il 9 e 10 settembre
09/09/2025
San Pietro Vernotico – Nei giorni 9 e 10 settembre 2025 il piazzale adiacente al Servizio Farmaceutico del Presidio Territoriale di Assistenza ...
CisterninoSera
Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, la Giornata del Creato tra preghiera e biodiversità
09/09/2025
CISTERNINO - Un pomeriggio di spiritualità, natura e riflessione comune. Giovedì 11 settembre l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni ...
cultura
Ostuni, la Confraternita del Purgatorio ospita “Postumi” di Pierluca Cetera
OSTUNI – L’arte contemporanea torna a risuonare tra le mura dell’antico Oratorio della Confraternita ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce