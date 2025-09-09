Francavilla Fontana: due arresti e una denuncia dopo controlli ad “alto impatto”

Francavilla Fontana – Notte movimentata nella Città degli Imperiali e nei comuni limitrofi, dove i Carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. L’operazione, voluta dal Comando Provinciale di Brindisi, ha visto impegnati i militari della Compagnia di Francavilla Fontana insieme alle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari.

L’attenzione si è concentrata sulle zone più frequentate dai giovani, la villa comunale e i principali luoghi di ritrovo, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e contrastare lo spaccio di droga.

Il bilancio parla chiaro:

a Francavilla Fontana un giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di dosi di stupefacente e materiale per il confezionamento. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari;

a Oria un uomo già sottoposto ai domiciliari è finito in carcere dopo le continue violazioni delle prescrizioni, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Brindisi;

a Torre Santa Susanna un giovane è stato denunciato per aver violato il D.A.SPO. urbano che gli vietava di accedere a luoghi di pubblico intrattenimento.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, che i Carabinieri di Brindisi portano avanti con controlli mirati e continui in tutto il territorio provinciale.