News Sindacati

FAILM, Capodieci: "Raggiunta l'intesa in Regione per la crisi dell'indotto e Eni-Versalis di Brindisi"

martedì 9 settembre 2025

Si è tenuto questa mattina presso la Regione Puglia un incontro per affrontare la grave crisi occupazionale che colpisce i lavoratori dell'indotto Eni Versalis, in particolare quelli delle aziende ATI Revisud e Mati Srl. 

L'incontro, coordinato dal Dott. Leo Caroli, Presidente del comitato SEPAC, ha visto la partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali, tra cui la FAILM con il segretario generale Claudio Capodieci, e i dirigenti sindacali Carmelo Capodieci e Alessandro Baldari. Erano presenti anche Confindustria Brindisi, il direttore di stabilimento di Eni Versalis e i rappresentanti legali di MAIN Srl e MATI SRL.

La FAILM aveva richiesto questo "Intervento Coordinato Urgente" per denunciare le criticità del Protocollo MIMIT del 10 marzo 2025, i cui effetti negativi sono considerati "drammaticamente evidenti". L'obiettivo del sindacato è ottenere impegni vincolanti da parte di Eni/Versalis e delle altre aziende coinvolte per la ricollocazione e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Le Richieste della FAILM e la Nuova ATI

Durante l'incontro, la FAILM ha espresso la preoccupazione che l'attuale situazione possa portare a un "inizio catastrofico" se non si trova una soluzione concreta. Il sindacato ha fatto una richiesta specifica a Eni Versalis: contribuire concretamente per rispettare gli impegni presi.

Inoltre, è stata avanzata la richiesta di istituire una nuova associazione temporanea d'impresa (ATI) tra la Main Srl e la Mati Srl per garantire la salvaguardia e la ricollocazione dei lavoratori. Un punto chiave, ribadito con forza, è che la Mati Srl e i suoi dipendenti non possono essere penalizzati per le difficoltà finanziarie della precedente Revisud Srl.

Questa nuova ATI, di conseguenza, deve farsi carico delle responsabilità occupazionali per tutelare l'intera platea dei lavoratori. 

Passi Avanti e Prossimo Appuntamento

Grazie al decisivo intervento del presidente Caroli e della Regione Puglia, si è raggiunta un'intesa importante. Tutte le parti coinvolte, incluse Eni Versalis, Main Srl e Mati Srl, hanno accolto le richieste avanzate e si sono impegnate a dare seguito a quanto discusso, con l'obiettivo di trovare una soluzione concreta per i lavoratori.

Le aziende si sono riservate il tempo necessario per elaborare una sintesi dettagliata delle proposte. L'accordo potenziale sarà formalizzato nel prossimo incontro, già fissato in sede regionale per mercoledì 17 settembre alle ore 11:30. Questo rappresenta un passo decisivo e un segnale positivo per il futuro occupazionale dei lavoratori dell’indotto Eni Versalis. 

Altri articoli
FasanoSera
Fasano ospita il 1º Festival Nazionale di Tamburi Medievali in Puglia
09/09/2025
 La città di Fasano si prepara ad accogliere CIVITAS TONANTIS, il primo Festival Nazionale di Tamburi Medievali in Puglia, un evento ...
BrindisiSera
La Carovana della Pace fa tappa al Perrino: Brindisi città di dialogo
09/09/2025
Brindisi accoglie la Carovana della Pace: un viaggio di speranza che parte dal cuore del territorio   Venerdì 12 settembre, Brindisi si ...
CeglieSera
Giornata mondiale della fisioterapia: a Ceglie Messapica inaugurati i nuovi spazi del Centro di riabilitazione
09/09/2025
Ceglie Messapica – La Giornata mondiale della fisioterapia, che si celebra l’8 settembre, è stata l’occasione per presentare ...
BrindisiSera
Coppa Italia Eccellenza: vietata la trasferta ai tifosi del Brindisi per il match di Taranto
09/09/2025
Brindisi – Cresce l’attesa per il debutto stagionale del Brindisi FC in Coppa Italia di Eccellenza, ma la partita contro il Taranto, in ...
BrindisiSera
Brindisi, impresa titanica al porto: imbarcata una struttura da 650 tonnellate
09/09/2025
Brindisi ancora una volta protagonista di un’operazione portuale di livello internazionale.  Questa mattina, al porto di Costa Morena ...
FrancavillaSera
Francavilla Fontana: due arresti e una denuncia dopo controlli ad “alto impatto”
09/09/2025
Francavilla Fontana – Notte movimentata nella Città degli Imperiali e nei comuni limitrofi, dove i Carabinieri hanno messo in campo un ...
cultura
Ostuni, la Confraternita del Purgatorio ospita “Postumi” di Pierluca Cetera
OSTUNI – L’arte contemporanea torna a risuonare tra le mura dell’antico Oratorio della Confraternita ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce