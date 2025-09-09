Fasano ospita il 1º Festival Nazionale di Tamburi Medievali in Puglia

La città di Fasano si prepara ad accogliere CIVITAS TONANTIS, il primo Festival Nazionale di Tamburi Medievali in Puglia, un evento musicale e culturale che celebra la tradizione dei ritmi medievali.

L’appuntamento è per domenica 14 settembre alle ore 17:30 presso il Sagrato della Chiesa Matrice, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale-Musicale Timpanisti Fajanensis – APS, realtà fasanese impegnata nella valorizzazione della musica tradizionale e storica.

Alla conferenza prenderanno parte il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, l’assessore al Turismo Pierfrancesco Palmariggi, l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli, il consigliere comunale Oronzo Rubino, il Presidente dei Timpanisti Fajanensis Oronzo Bernardis e il Segretario Matteo Furio.

L’invito è esteso alla cittadinanza e agli operatori dell’informazione, per scoprire i dettagli di un festival che promette di portare a Fasano ritmo, storia e suggestione, celebrando la tradizione medievale dei tamburi e la cultura musicale pugliese.