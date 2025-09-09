Attualità

Fasano ospita il 1º Festival Nazionale di Tamburi Medievali in Puglia

martedì 9 settembre 2025

 La città di Fasano si prepara ad accogliere CIVITAS TONANTIS, il primo Festival Nazionale di Tamburi Medievali in Puglia, un evento musicale e culturale che celebra la tradizione dei ritmi medievali.

 

L’appuntamento è per domenica 14 settembre alle ore 17:30 presso il Sagrato della Chiesa Matrice, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale-Musicale Timpanisti Fajanensis – APS, realtà fasanese impegnata nella valorizzazione della musica tradizionale e storica.

 

Alla conferenza prenderanno parte il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, l’assessore al Turismo Pierfrancesco Palmariggi, l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli, il consigliere comunale Oronzo Rubino, il Presidente dei Timpanisti Fajanensis Oronzo Bernardis e il Segretario Matteo Furio.

 

L’invito è esteso alla cittadinanza e agli operatori dell’informazione, per scoprire i dettagli di un festival che promette di portare a Fasano ritmo, storia e suggestione, celebrando la tradizione medievale dei tamburi e la cultura musicale pugliese.

 

Altri articoli
BrindisiSera
La Carovana della Pace fa tappa al Perrino: Brindisi città di dialogo
09/09/2025
Brindisi accoglie la Carovana della Pace: un viaggio di speranza che parte dal cuore del territorio   Venerdì 12 settembre, Brindisi si ...
BrindisiSera
FAILM, Capodieci: "Raggiunta l'intesa in Regione per la crisi dell'indotto e Eni-Versalis di Brindisi"
09/09/2025
Si è tenuto questa mattina presso la Regione Puglia un incontro per affrontare la grave crisi occupazionale che colpisce i lavoratori ...
CeglieSera
Giornata mondiale della fisioterapia: a Ceglie Messapica inaugurati i nuovi spazi del Centro di riabilitazione
09/09/2025
Ceglie Messapica – La Giornata mondiale della fisioterapia, che si celebra l’8 settembre, è stata l’occasione per presentare ...
BrindisiSera
Coppa Italia Eccellenza: vietata la trasferta ai tifosi del Brindisi per il match di Taranto
09/09/2025
Brindisi – Cresce l’attesa per il debutto stagionale del Brindisi FC in Coppa Italia di Eccellenza, ma la partita contro il Taranto, in ...
BrindisiSera
Brindisi, impresa titanica al porto: imbarcata una struttura da 650 tonnellate
09/09/2025
Brindisi ancora una volta protagonista di un’operazione portuale di livello internazionale.  Questa mattina, al porto di Costa Morena ...
FrancavillaSera
Francavilla Fontana: due arresti e una denuncia dopo controlli ad “alto impatto”
09/09/2025
Francavilla Fontana – Notte movimentata nella Città degli Imperiali e nei comuni limitrofi, dove i Carabinieri hanno messo in campo un ...
cultura
Ostuni, la Confraternita del Purgatorio ospita “Postumi” di Pierluca Cetera
OSTUNI – L’arte contemporanea torna a risuonare tra le mura dell’antico Oratorio della Confraternita ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce