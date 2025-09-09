Attualità

Caveau violato in corso Garibaldi: le domande che Brindisi non può ignorare

martedì 9 settembre 2025

Il furto al caveau dell’Unicredit di corso Garibaldi non è solo un episodio di cronaca. È un campanello d’allarme che mette a nudo fragilità profonde, sia sul fronte della sicurezza privata che su quello della sicurezza urbana.

Un gruppo di ladri è riuscito a introdursi nel cuore di una banca durante i giorni più affollati della festa patronale, approfittando della confusione e di una serie di falle nei sistemi di controllo. Hanno avuto il tempo di scavare, scassinare, disattivare allarmi e uscire senza lasciare tracce immediate.

 Un colpo studiato nei dettagli, certo, ma reso possibile anche da omissioni e leggerezze che oggi diventano interrogativi pesanti.

 

Com’è possibile che un caveau centrale non avesse un presidio di vigilanza costante? Perché l’allarme, pur scattato, non ha generato un controllo interno? Come mai si è dovuto attendere il lunedì mattina e l’arrivo di un cliente per scoprire quanto accaduto?

Sono domande che non riguardano soltanto Unicredit, ma l’intero sistema di prevenzione e controllo della città. Perché se un commando può agire indisturbato in corso Garibaldi, allora la questione va oltre la responsabilità della banca: diventa un tema che chiama in causa la tenuta della sicurezza urbana, l’efficacia dei controlli, la capacità di vigilare nei momenti di massima affluenza.

 

Brindisi, oggi, non deve fermarsi alla conta dei danni. Deve pretendere risposte chiare e verificare che simili falle non si ripetano. Perché il danno più grave non è solo economico: è il senso di vulnerabilità lasciato nei cittadini, che si chiedono come sia stato possibile colpire nel cuore della città, a due passi dalle feste e dalla vita quotidiana.

La banda del buco ha dimostrato abilità e organizzazione, ma ciò che deve preoccupare ancora di più è il terreno fertile che ha trovato per portare a termine il colpo. Ed è da lì che occorre ripartire, con lucidità e responsabilità.

