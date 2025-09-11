Le osservazioni di Confesercenti Ostuni al Piano Comunale delle Coste: tutela ambientale e sviluppo turistico devono camminare insieme

Le associazioni FIBA Confesercenti Puglia- Assoturismo Confesercenti Brindisi ringraziano il Sindaco del Comune di Ostuni per l’invito rivolto alle rappresentanze datoriali a partecipare all’incontro propedeutico alla presentazione del Piano Comunale delle Coste, tenutosi martedì 9 settembre 2025, presso il Salone dei Sindaci di Palazzo di Città, in Piazza della Libertà.

In tale occasione, le associazioni hanno depositato formalmente un documento di osservazioni politico-sindacali, con l’obiettivo di contribuire in modo costruttivo alla definizione di un Piano che sappia coniugare tutela ambientale, fruibilità pubblica e sviluppo economico sostenibile del litorale ostunese, tutelando al contempo le istanze e i diritti delle imprese attive nei settori balneare e turistico.

Il documento esprime la posizione ufficiale delle associazioni FIBA Confesercenti e Assoturismo Confesercenti, e si configura come uno strumento di rappresentanza sindacale e politica, volto a promuovere una visione strategica dello sviluppo costiero e a garantire il pieno coinvolgimento degli operatori economici nel processo di pianificazione.

Tra i punti principali:

- Richiesta di un confronto tecnico dedicato con le associazioni di categoria, distinto dalle iniziative divulgative rivolte alla cittadinanza.

- Revisione della distribuzione tra spiagge libere e concessioni, per evitare penalizzazioni agli operatori e garantire una fruizione equilibrata.

- Incremento del numero di stabilimenti balneari, anche per favorire la concorrenza e calmierare i prezzi secondo la legge di mercato.

- Pianificazione delle infrastrutture essenziali: energia elettrica, servizi igienici, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili.

- Destagionalizzazione dell’attività balneare, con possibilità di apertura fino a fine novembre.

- Realizzazione di una passeggiata a mare in un tratto compatibile, per garantire una fruizione costiera continuativa e di qualità.

- Interventi urgenti nei tratti soggetti a dissesto, come Costa Merlata, dove i divieti non possono sostituire le azioni di recupero e messa in sicurezza.

Confesercenti ribadisce la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione e auspica che le osservazioni possano essere recepite nel processo di revisione del Piano, affinché la costa ostunese diventi un modello di valorizzazione sostenibile, accessibile e condivisa.