Fials: no a internalizzazioni precarie, la Regione garantisca stabilità e uguaglianza per tutti i lavoratori

giovedì 11 settembre 2025

La FIALS, in occasione dell’audizione del 10 settembre 2025 presso la 3ª Commissione Consiliare, ribadisce con forza la propria posizione. L’internalizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari deve rappresentare un passo avanti verso la tutela dei lavoratori e il rafforzamento della sanità pubblica, non un’occasione per creare nuovo precariato o per dividere i dipendenti in figli e figliastri. Negli ultimi mesi, purtroppo, abbiamo assistito a processi di internalizzazione gestiti in maniera confusa e contraddittoria. Lavoratori storici, assunti a tempo indeterminato nelle cooperative, sono stati reinseriti dalle ASL con contratti a tempo determinato, talvolta attraverso procedure miste che hanno prodotto discriminazioni e instabilità. Adesso la stessa storia rischia di ripetersi con la RSA di Ostuni, dove non solo non viene garantita la stabilità occupazionale dei 48 lavoratori coinvolti, ma addirittura si prospetta l’esclusione di una parte di essi. Tutto questo mentre la Regione e la ASL BR non chiariscono nemmeno i conti sui costi di gestione, con differenze che superano gli 800 mila euro. La FIALS dice chiaramente che nessuna internalizzazione può tradursi in precarietà, che tutti i lavoratori devono essere assunti a tempo indeterminato senza lasciare nessuno indietro e che la Regione Puglia deve garantire regole chiare e uguali per tutti, superando disparità e improvvisazioni che mettono a rischio sia i lavoratori che la qualità del servizio ai cittadini.

Non si comprende perché alcune RSA siano state già internalizzate e altre no. Questo significa creare lavoratori di serie A e lavoratori di serie B pur svolgendo lo stesso servizio pubblico. Una scelta che non accettiamo. A ciò si aggiunge il tema dell’ADI che rappresenta uno dei pilastri della sanità territoriale. Anche in questo ambito non si può continuare con l’incertezza e il precariato. I lavoratori che da anni garantiscono assistenza domiciliare integrata meritano stabilità e riconoscimento, non precarietà. Rafforzare l’ADI significa rafforzare la sanità pubblica e garantire ai cittadini cure di qualità direttamente nelle loro case. Diversamente dalle posizioni populistiche assunte da alcuni politici locali, che inseguono facili consensi senza proporre soluzioni concrete, la FIALS ha portato oggi in Commissione la voce reale dei lavoratori e le loro ragioni. Non servono slogan, servono scelte precise e coraggiose.

La FIALS continuerà a battersi in tutte le sedi istituzionali e con la mobilitazione dei lavoratori per pretendere una sanità pubblica che metta al centro dignità, stabilità e uguaglianza, perché solo così la Puglia potrà avere un sistema sanitario forte, giusto e davvero al servizio dei cittadini.

Fials Brindisi

