Teatro

Ciufoli porta a Brindisi la sua Odissea ironica: risate e riflessioni al Museo Ribezzo

giovedì 11 settembre 2025

BRINDISI - Domenica 14 settembre, alle ore 20.00, nel Chiostro del Museo Ribezzo in Piazza Duomo, arriva la preview del Festival del Mito 2025 con lo spettacolo teatrale OH! DISS'EA di e con Roberto Ciufoli.

 

Ma Ulisse, dopo la guerra di Troia, voleva davvero tornare a casa dalla sua Penelope o ha girovagato per dieci anni senza meta? E l immagine dell uomo moderno o soltanto di un distratto cronico? Ciufoli affronta il celebre enigma con una rivisitazione brillante e ironica del poema omerico, trasformando l Odissea in una metafora universale che parla all uomo di oggi.

 

Tra giochi di parole, personaggi improbabili e momenti surreali, l attore dipinge un Ulisse diverso: smarrito, curioso, affamato di esperienze e diviso tra il desiderio di tornare e quello di perdersi nel mondo. Uno spettacolo dal ritmo incalzante e dal linguaggio immediato, capace di mescolare comicita, poesia e filosofia, coinvolgendo tutte le generazioni.

 

L evento e a cura di Ergo Sum, in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi - Museo Ribezzo.

 

Biglietto: 12 euro (acquistabile anche in sede)

Info e prenotazione obbligatoria: 327 9097113

Acquisto online: www.ciaotickets.com/it/biglietti/oh-diss-ea (prevendita 1,20 euro)

Altri articoli
BrindisiSera
Festa Ave Maris Stella 2025, il programma delle celebrazioni religiose
11/09/2025
Entrano nel vivo anche quest’anno i festeggiamenti dedicati all’Ave Maris Stella, in programma al rione Casale di Brindisi dal 9 al 14 ...
Dalla regione
Fials: no a internalizzazioni precarie, la Regione garantisca stabilità e uguaglianza per tutti i lavoratori
11/09/2025
La FIALS, in occasione dell’audizione del 10 settembre 2025 presso la 3ª Commissione Consiliare, ribadisce con forza la propria posizione. ...
BrindisiSera
“Sete” accende il Parco Buscicchio: terzo appuntamento con Foriticà, il teatro che unisce comunità e memoria
11/09/2025
Il teatro scende tra la gente e trova casa a Parco Buscicchio. Venerdì 12 settembre, alle ore 20.30, torna la rassegna Foriticà – ...
FasanoSera
Fasano si mobilita per Gaza: flash mob in piazza Ciaia sabato 13 settembre
11/09/2025
Il Comitato Cittadino FASANO per GAZA e IL POPOLO PALESTINESE invita tutta la cittadinanza, adulti, giovani e bambini, al Flash Mob che si ...
OstuniSera
Le osservazioni di Confesercenti Ostuni al Piano Comunale delle Coste: tutela ambientale e sviluppo turistico devono camminare insieme
11/09/2025
Le associazioni FIBA Confesercenti Puglia- Assoturismo Confesercenti Brindisi ringraziano il Sindaco del Comune di Ostuni per l’invito rivolto ...
BrindisiSera
“Venti minuti fermi al passaggio a livello: la rabbia di un cittadino brindisino”
10/09/2025
Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di un nostro lettore, esasperato dall’ennesima lunga attesa di fronte alle sbarre abbassate ...
cultura
Ostuni, la Confraternita del Purgatorio ospita “Postumi” di Pierluca Cetera
OSTUNI – L’arte contemporanea torna a risuonare tra le mura dell’antico Oratorio della Confraternita ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce