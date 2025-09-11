Ciufoli porta a Brindisi la sua Odissea ironica: risate e riflessioni al Museo Ribezzo

BRINDISI - Domenica 14 settembre, alle ore 20.00, nel Chiostro del Museo Ribezzo in Piazza Duomo, arriva la preview del Festival del Mito 2025 con lo spettacolo teatrale OH! DISS'EA di e con Roberto Ciufoli.

Ma Ulisse, dopo la guerra di Troia, voleva davvero tornare a casa dalla sua Penelope o ha girovagato per dieci anni senza meta? E l immagine dell uomo moderno o soltanto di un distratto cronico? Ciufoli affronta il celebre enigma con una rivisitazione brillante e ironica del poema omerico, trasformando l Odissea in una metafora universale che parla all uomo di oggi.

Tra giochi di parole, personaggi improbabili e momenti surreali, l attore dipinge un Ulisse diverso: smarrito, curioso, affamato di esperienze e diviso tra il desiderio di tornare e quello di perdersi nel mondo. Uno spettacolo dal ritmo incalzante e dal linguaggio immediato, capace di mescolare comicita, poesia e filosofia, coinvolgendo tutte le generazioni.

L evento e a cura di Ergo Sum, in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi - Museo Ribezzo.

Biglietto: 12 euro (acquistabile anche in sede)

Info e prenotazione obbligatoria: 327 9097113

Acquisto online: www.ciaotickets.com/it/biglietti/oh-diss-ea (prevendita 1,20 euro)