Brindisi Calcio eroico a Taranto: in dieci strappa lo 0-0

Super Antonino e tanta grinta: la qualificazione si decide al Fanuzzi
Un derby di cuore e sacrificio quello del Brindisi al "Iacovone". I biancazzurri hanno fermato il Taranto sullo 0-0 nell’andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, nonostante l’inferiorità numerica per oltre mezz’ora a causa dell’espulsione di Lobosco.
Decisivo il portiere Antonino, autore di parate spettacolari che hanno tenuto in vita la squadra, sostenuta anche da un gruppo di tifosi brindisini instancabili sugli spalti.
Qualche protesta per un rigore non concesso ha acceso gli animi, ma alla fine resta la soddisfazione di aver conquistato un risultato prezioso in vista del ritorno.
La qualificazione si deciderà il 25 settembre al "Fanuzzi", dove la spinta del pubblico di casa potrà fare la differenza.
Il Tabellino
Taranto (3-5-2): De Simone; Derosa, Brunetti, Konate; Souare, Marino (62’ Di Paolantonio), Etchegoyen, Calabria (82’ Malltezi), Monetti (67’ Terrana); Russo (62’ Dammacco), Imoh (67’ Kordic).
A disposizione: Fallani, Delvino, Magri, Torrisi.
All. Danucci.
Brindisi (3-5-2): Antonino; Barrera, Lanzolla, Lobosco; Miggiano (68’ Langone), Perrone (67’ Cauteruccio), Scoppa, Bernaola, Carpineti; Scaringella (61’ Mancarella), Saraniti (75’ Burzio).
A disposizione: Staropoli, Gori, Mangialardi, Ferrari, Brigida.
All. Ciullo.
Arbitro: Regina di Molfetta. Assistenti: Chiricallo (Bari), Spedicato (Lecce).
Ammoniti: Mancarella, Langone (B), Etchegoyen (T).
Espulso: Lobosco (B, 57’).
Spettatori: 750.
Recupero: 1’ pt / 5’ st.
Angoli: 5-0 Taranto.