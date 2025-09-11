Sport

Brindisi Calcio eroico a Taranto: in dieci strappa lo 0-0

giovedì 11 settembre 2025

Super Antonino e tanta grinta: la qualificazione si decide al Fanuzzi

 

Un derby di cuore e sacrificio quello del Brindisi al "Iacovone". I biancazzurri hanno fermato il Taranto sullo 0-0 nell’andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, nonostante l’inferiorità numerica per oltre mezz’ora a causa dell’espulsione di Lobosco.

 

Decisivo il portiere Antonino, autore di parate spettacolari che hanno tenuto in vita la squadra, sostenuta anche da un gruppo di tifosi brindisini instancabili sugli spalti.

 

Qualche protesta per un rigore non concesso ha acceso gli animi, ma alla fine resta la soddisfazione di aver conquistato un risultato prezioso in vista del ritorno.

 

La qualificazione si deciderà il 25 settembre al "Fanuzzi", dove la spinta del pubblico di casa potrà fare la differenza.

 

Il Tabellino

 

Taranto (3-5-2): De Simone; Derosa, Brunetti, Konate; Souare, Marino (62’ Di Paolantonio), Etchegoyen, Calabria (82’ Malltezi), Monetti (67’ Terrana); Russo (62’ Dammacco), Imoh (67’ Kordic).

A disposizione: Fallani, Delvino, Magri, Torrisi.

All. Danucci.

 

Brindisi (3-5-2): Antonino; Barrera, Lanzolla, Lobosco; Miggiano (68’ Langone), Perrone (67’ Cauteruccio), Scoppa, Bernaola, Carpineti; Scaringella (61’ Mancarella), Saraniti (75’ Burzio).

A disposizione: Staropoli, Gori, Mangialardi, Ferrari, Brigida.

All. Ciullo.

 

Arbitro: Regina di Molfetta. Assistenti: Chiricallo (Bari), Spedicato (Lecce).

Ammoniti: Mancarella, Langone (B), Etchegoyen (T).

Espulso: Lobosco (B, 57’).

Spettatori: 750.

Recupero: 1’ pt / 5’ st.

Angoli: 5-0 Taranto.

