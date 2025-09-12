RSA Ostuni, Tommaso Gioia: "Basta confusione, servono certezze per i lavoratori"

Bari 10/09/2025 -Ogni volta che mi confronto con il consigliere Amati, rimango sinceramente stupito dalla sua capacità di mistificare la realtà. Penso sempre che abbia raggiunto il massimo, ma puntualmente riesce a superarsi, o a peggiorarsi, a seconda dei punti di vista.

Ieri, durante la seduta della III Commissione consiliare, sono emerse chiaramente due questioni: il rischio di perdita del posto di lavoro per gli operatori della RSA di Ostuni e l'impoverimento della sanità nella nostra provincia. La nota del Dipartimento, tanto sbandierata dal consigliere Amati, non ha chiarito nulla. Anzi, ha alimentato ulteriori dubbi.

Anche i sindacati presenti, tra cui AARO EMAC, CIMO-FESMED e AANAO, hanno espresso forte preoccupazione per i lavoratori e per le risorse umane della nostra ASL. Inoltre, Tommaso Gioia ha presentato un documento congiunto di AARO EMAC, CIMO-FESMED e AANAO, proclamando lo stato di agitazione e manifestando disappunto verso questo modello di internalizzazione.

Il presidente della Commissione, Mauro Vizzino, raccogliendo le istanze e i timori della stragrande maggioranza dei partecipanti, chiederà alla ASL di Brindisi e al governo regionale una proroga del servizio per valutare con certezza la convenienza economica e il transito dei lavoratori nei ruoli della ASL. Una proroga non solo è possibile, ma la considero indispensabile per tutelare i lavoratori e garantire continuità e qualità del servizio.

Diciamolo chiaramente: nessuno dei presenti, dal sindaco di Ostuni al presidente Vizzino, ha compreso appieno le spiegazioni fornite oggi. Non per mancanza loro, ma perché questa vicenda è molto più intricata e meno trasparente di quanto qualcuno voglia farci credere.

Caro Assessore, oggi tutti i presenti hanno sollevato legittimi dubbi: lavoratori, sindacati e rappresentanti politici. Peccato che lei sembri aver visto un'altra partita; il suo ottimismo, a scapito dei lavoratori e della nostra sanità, è decisamente fuori luogo.

Voglio rivolgere un appello ai lavoratori: con fermezza abbiamo chiesto l'internalizzazione il prima possibile per tutti voi, senza che nessuno resti fuori, ma non fatevi ingannare dalle favole, soprattutto da parte di chi pensa solo all'imminente campagna elettorale, senza valutare la tutela di tutti nel transito nel pubblico. Fateci lavorare con lo spirito di tutelarvi "tutti", nessuno escluso.

Se davvero abbiamo a cuore il futuro delle persone coinvolte, della nostra sanità e della struttura stessa, agiamo con responsabilità: fermiamoci a tutela di tutti i lavoratori e della sanità brindisina. Giù le mani dalla ASL di Brindisi.

Dott.Tommaso Gioia

Consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia