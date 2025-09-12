La Carovana della Pace delle Acli fa tappa all’ospedale Perrino di Brindisi

Brindisi – La Carovana della Pace delle Acli ha fatto tappa questa mattina all’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi, portando un messaggio di solidarietà e vicinanza a pazienti, operatori sanitari e famiglie. L’iniziativa, promossa a livello nazionale, attraversa città e luoghi simbolici per rilanciare l’impegno verso il dialogo, la fraternità e la costruzione di una cultura di pace.

La sosta presso il Perrino ha assunto un significato particolare: la pace, è stato ricordato, non è soltanto assenza di guerra, ma anche cura, rispetto e attenzione per la vita nelle sue fragilità quotidiane.

Alla manifestazione, animata da Rino Spedicato, vicepresidente delle Acli provinciali, erano presenti tra gli altri il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, la sindaca di San Vito dei Normanni Silvana Errico, don Mimmo Roma, direttore della Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi, il presidente provinciale Avis Sergio Zezza, la dirigente di Arpal Brindisi-Taranto Marta Basile, il presidente regionale Acli Puglia Vincenzo Purgatorio, quello provinciale Gianluca Budano, la dirigente scolastica Rosetta Carlino e rappresentanti di diverse associazioni del territorio.

“Quando manca la pace non riusciamo a custodire la salute – ha dichiarato De Nuccio –. Nei nostri reparti pace e salute vanno a braccetto: anche una carezza, un abbraccio, l’ascolto, sono gesti che valgono più di tanti proclami. Noi operatori sanitari dobbiamo essere custodi della salute e artigiani di pace ogni giorno”.

Nel corso dell’incontro una delegazione delle Acli ha consegnato simbolicamente il “testimone della pace” alla direzione sanitaria e agli operatori del Perrino, ringraziandoli per il loro impegno quotidiano. L’istituto comprensivo Cappuccini ha inoltre donato un bonsai, scelto come simbolo di fraternità e dedizione: un segno destinato a viaggiare con la carovana fino a Milano, tappa conclusiva del percorso il 10 dicembre.

Numerosi gli interventi dei partecipanti, che hanno sottolineato il valore della pace come costruzione concreta da realizzare nella cura, nel lavoro e nella vita comunitaria. Particolarmente toccante il richiamo al pensiero di Lanza del Vasto, filosofo e attivista nonviolento originario di San Vito dei Normanni, e l’esecuzione di brani ispirati alle lettere di don Tonino Bello, eseguiti dal cantautore Angelo Presta.

“La Carovana – ha concluso Spedicato – non è solo un evento, ma un invito a sentirsi parte di una comunità che crede nella pace come valore quotidiano, da coltivare con gesti semplici ma profondi”.

Il percorso continuerà nei prossimi giorni con tappe a Taranto, Matera e Foggia, per diffondere un messaggio di giustizia sociale e solidarietà. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia e della Città di Brindisi, con la collaborazione della Asl Brindisi, Arpal Puglia e Us Acli provinciale.