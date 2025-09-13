Regionali in Puglia, Palmisano (M5s): “Nostra lista in provincia di Brindisi sarà autorevole e competente”

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmisano, interviene in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia, soffermandosi sulle scelte che riguarderanno la provincia di Brindisi.

“La provincia di Brindisi ha davanti a sé sfide cruciali per il proprio futuro. Sfide che impongono rappresentanti istituzionali capaci, attenti e che hanno a cuore le sorti di questo territorio. In questi anni il MoVimento 5 Stelle ha avuto la capacità di selezionare una classe dirigente, anche in provincia di Brindisi, pronta ad essere protagonista in contesti istituzionali, come la Regione, dove vengono prese decisioni strategiche e di vitale importanza per il futuro delle nostre realtà. Siamo da tempo al lavoro come Movimento Cinque Stelle, in linea con quelle che sono le indicazioni nazionali, per presentare in provincia di Brindisi, alle prossime elezioni regionali in Puglia, una lista forte, autorevole in grado di saper rappresentare i bisogni della comunità brindisina. E sono certa che ovunque da Brindisi ad altri centri importanti come Ostuni, Francavilla e Mesagne, tutti gli attivisti del MoVimento 5 Stelle sosterranno con forza queste candidature”.

Palmisano sottolinea che le scelte del M5S saranno “candidature nel segno della competenza, della preparazione, e della piena consapevolezza del ruolo per cui ci si candida a svolgere nell’interesse dei cittadini. Vedo tanto entusiasmo intorno a noi. Ed io sarò – spiega l’europarlamentare – al fianco dei candidati del MoVimento 5 Stelle della provincia di Brindisi e di tutta la Puglia, per creare reti di collegamento e rafforzare il lavoro comune che partendo dai territori, fino ad arrivare al Parlamento Europeo, portiamo avanti rappresentando i nostri valori cardini: tutela dell’ambiente, meritocrazia e giustizia sociale”.