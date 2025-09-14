Attualità

Dalla Puglia al tetto del mondo: la brindisina Maira Di Vagno nella vittoria della Nazionale femminile di pallavolo

domenica 14 settembre 2025

Dalla laurea con lode al Polo Universitario di Brindisi “Vittorio Valerio” dell’Università degli Studi di Bari alla medaglia d’oro mondiale conquistata con la Nazionale Italiana di pallavolo femminile. È la storia di Maira Di Vagno, 31enne fisioterapista originaria di Conversano, entrata nello staff tecnico della squadra azzurra guidata dal coach Julio Velasco.

 

Ai recenti Mondiali disputati in Thailandia, la giovane professionista ha avuto un ruolo decisivo, pur dietro le quinte. Durante la semifinale contro il Brasile, due infortuni rischiavano di compromettere il cammino dell’Italia: la centrale Sarah Fahr e la palleggiatrice Alessia Orro sono state costrette a fermarsi, ma grazie al pronto intervento di Di Vagno entrambe sono riuscite a rientrare in campo e a contribuire alla qualificazione in finale. L’Italia ha poi completato l’impresa, superando la Turchia al tie-break e laureandosi campione del mondo.

 

Maira Di Vagno si era distinta già nel percorso accademico a Brindisi, conseguendo la laurea in Fisioterapia con il massimo dei voti, la lode e il plauso accademico. La sua tesi sperimentale, dal titolo “CHELT Therapy: l’innovazione tecnologica nel trattamento dopo ricostruzione del LCA”, era stata seguita dalla relatrice Loredana Latartara.

 

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale della Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio:

«La storia di Maira Di Vagno è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Il suo percorso, iniziato nel nostro Polo Universitario, dimostra l’eccellenza formativa della nostra realtà e il valore dei professionisti che ogni giorno prepariamo con impegno. A Maira vanno i nostri complimenti più sinceri: ha portato un pezzo di Brindisi e della Puglia in una delle pagine più belle dello sport italiano».

 

Un esempio di talento, dedizione e competenza che dalla Puglia ha saputo arrivare al vertice dello sport mondiale.

 

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi, tornano i corsi retribuiti sulla green economy: opportunità per gli iscritti ai Centri per l'Impiego
14/09/2025
A Brindisi tornano  i corsi retribuiti dedicati alla Green Economy, organizzati dall’Ente di Formazione Pasternak e aperti a tutti gli ...
BrindisiSera
Donazione straordinaria di sangue al Perrino in memoria di Mirko Conserva
13/09/2025
Brindisi – Questa mattina, presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino diretto da Antonella Miccoli, si è svolta una ...
BrindisiSera
Regionali in Puglia, Palmisano (M5s): “Nostra lista in provincia di Brindisi sarà autorevole e competente”
13/09/2025
L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmisano, interviene in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia, soffermandosi ...
BrindisiSera
Piscina comunale di Brindisi: ottava asta deserta, impianto sempre più nel degrado
13/09/2025
BRINDISI – La piscina comunale di Sant’Elia resta ancora senza futuro. Anche l’ottava procedura avviata dal Comune si è ...
BrindisiSera
Le cantine di Brindisi lungo la Via Appia e la Via Traiana: esperienze e percorsi in occasione dell’Appia Day.
13/09/2025
  Il 4 ottobre 2025, in occasione dell’Appia Day, sei cantine del territorio brindisino – Risveglio Agricolo, Tenute Lu Spada, ...
Attualità
Vivere a Bari: quali sono i pro e i contro
12/09/2025
Scegliere di vivere a Bari significa valutare una città che coniuga storia, innovazione e qualità della vita. In posizione ottimale in ...
cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce