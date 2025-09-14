Dalla Puglia al tetto del mondo: la brindisina Maira Di Vagno nella vittoria della Nazionale femminile di pallavolo

Dalla laurea con lode al Polo Universitario di Brindisi “Vittorio Valerio” dell’Università degli Studi di Bari alla medaglia d’oro mondiale conquistata con la Nazionale Italiana di pallavolo femminile. È la storia di Maira Di Vagno, 31enne fisioterapista originaria di Conversano, entrata nello staff tecnico della squadra azzurra guidata dal coach Julio Velasco.

Ai recenti Mondiali disputati in Thailandia, la giovane professionista ha avuto un ruolo decisivo, pur dietro le quinte. Durante la semifinale contro il Brasile, due infortuni rischiavano di compromettere il cammino dell’Italia: la centrale Sarah Fahr e la palleggiatrice Alessia Orro sono state costrette a fermarsi, ma grazie al pronto intervento di Di Vagno entrambe sono riuscite a rientrare in campo e a contribuire alla qualificazione in finale. L’Italia ha poi completato l’impresa, superando la Turchia al tie-break e laureandosi campione del mondo.

Maira Di Vagno si era distinta già nel percorso accademico a Brindisi, conseguendo la laurea in Fisioterapia con il massimo dei voti, la lode e il plauso accademico. La sua tesi sperimentale, dal titolo “CHELT Therapy: l’innovazione tecnologica nel trattamento dopo ricostruzione del LCA”, era stata seguita dalla relatrice Loredana Latartara.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale della Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio:

«La storia di Maira Di Vagno è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Il suo percorso, iniziato nel nostro Polo Universitario, dimostra l’eccellenza formativa della nostra realtà e il valore dei professionisti che ogni giorno prepariamo con impegno. A Maira vanno i nostri complimenti più sinceri: ha portato un pezzo di Brindisi e della Puglia in una delle pagine più belle dello sport italiano».

Un esempio di talento, dedizione e competenza che dalla Puglia ha saputo arrivare al vertice dello sport mondiale.