Attualità

Il veliero di lusso Sea Cloud fa tappa a Brindisi

domenica 14 settembre 2025

Prosegue con grandi risultati la stagione crocieristica 2025 nel porto di Brindisi. Questa mattina ha fatto il suo ingresso attraverso il canale Pigonati il veliero Sea Cloud, nave da crociera di lusso che ha attraccato alla banchina Carbonifera del porto interno.

 

A bordo viaggiano 59 passeggeri, assistiti da un equipaggio composto da altrettante 59 unità. I crocieristi trascorreranno l’intera giornata a Brindisi e ripartiranno nel pomeriggio di domani, con l’obiettivo di scoprire le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del territorio.

 

Come di consueto, i visitatori sono accolti presso l’infopoint gestito dalla Pro Loco Unpli Puglia APS Port of Brindisi, dove oltre a ricevere informazioni utili sul soggiorno hanno l’opportunità di degustare prodotti tipici locali.

 

L’arrivo del Sea Cloud conferma il buon andamento della stagione crocieristica e il ruolo strategico del porto di Brindisi come scalo attrattivo per il turismo internazionale di qualità.

cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

