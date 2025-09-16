Diabete Italia Puglia APS partner ufficiale della Mediterraneo Open Water 2025

Anche quest’anno Diabete Italia Puglia APS ha preso parte, in qualità di partner ufficiale, alla prestigiosa manifestazione di nuoto in acque libere Mediterraneo Open Water, che si è svolta a Taranto.

Durante le due giornate di gare, i nostri volontari sono stati presenti con grande impegno per offrire agli atleti la possibilità di effettuare screening glicemici gratuiti, un’occasione preziosa per sensibilizzare sul valore della prevenzione e della gestione consapevole del diabete.

Un ringraziamento particolare va agli infermieri Giuseppe Russo e Antonio Romano, membri della società scientifica OSDI Puglia, e al Dott. Cosimo Rodia, che con la loro professionalità e disponibilità hanno garantito supporto specialistico e consulenze qualificate.

Un doveroso ringraziamento anche al Presidente della S.S.D. Mediterraneo Sport, Massimo Donadei, e a tutti gli organizzatori dell’evento sportivo, per aver reso possibile la realizzazione della manifestazione con intensità, qualità e passione.

Alla Mediterraneo Open Water 2025 hanno preso parte atleti di altissimo livello, nazionali e internazionali, fra cui: Dario Verani, Viviane Jungblut (Brasile), Ana Marcela Cunha (Brasile), Caroline Jouisse (Francia),Ivan Giovannoni, Damien Joly (Francia) Ziyang Zhang (Cina), Barbara Pozzobon e molti altri.

La nostra presidente, Monica Priore, ha vissuto la manifestazione in una duplice veste: oltre a rappresentare la federazione, ha preso parte alla competizione del miglio marino, conquistando una medaglia d’argento nella sua categoria. Un risultato sportivo che testimonia come lo sport possa convivere con il diabete e trasformarsi in un messaggio di forza e resilienza.

“La cultura sportiva non è fatta solo di agonismo – ha dichiarato la Priore – ma deve passare anche attraverso la salute e la prevenzione. Eventi come questo dimostrano quanto siano virtuose le collaborazioni tra sport, associazioni, professionisti sanitari e istituzioni, perché ci permettono di portare la conoscenza del diabete in luoghi non convenzionali, dove il messaggio arriva con maggiore efficacia e coinvolgimento.”

Diabete Italia Puglia APS continuerà a promuovere sinergie e iniziative che mettano al centro la persona, la salute e lo sport come strumenti fondamentali di inclusione e prevenzione.