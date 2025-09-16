Attualità

Diabete Italia Puglia APS partner ufficiale della Mediterraneo Open Water 2025

martedì 16 settembre 2025

 

Anche quest’anno Diabete Italia Puglia APS ha preso parte, in qualità di partner ufficiale, alla prestigiosa manifestazione di nuoto in acque libere Mediterraneo Open Water, che si è svolta a Taranto. 

Durante le due giornate di gare, i nostri volontari sono stati presenti con grande impegno per offrire agli atleti la possibilità di effettuare screening glicemici gratuiti, un’occasione preziosa per sensibilizzare sul valore della prevenzione e della gestione consapevole del diabete.

Un ringraziamento particolare va agli infermieri Giuseppe Russo e Antonio Romano, membri della società scientifica OSDI Puglia, e al Dott. Cosimo Rodia, che con la loro professionalità e disponibilità hanno garantito supporto specialistico e consulenze qualificate.

Un doveroso ringraziamento anche al Presidente della S.S.D. Mediterraneo Sport, Massimo Donadei, e a tutti gli organizzatori dell’evento sportivo, per aver reso possibile la realizzazione della manifestazione con intensità, qualità e passione.

Alla Mediterraneo Open Water 2025 hanno preso parte atleti di altissimo livello, nazionali e internazionali, fra cui: Dario Verani, Viviane Jungblut (Brasile), Ana Marcela Cunha (Brasile), Caroline Jouisse (Francia),Ivan Giovannoni, Damien Joly (Francia) Ziyang Zhang (Cina), Barbara Pozzobon e molti altri.

La nostra presidente, Monica Priore, ha vissuto la manifestazione in una duplice veste: oltre a rappresentare la federazione, ha preso parte alla competizione del miglio marino, conquistando una medaglia d’argento nella sua categoria. Un risultato sportivo che testimonia come lo sport possa convivere con il diabete e trasformarsi in un messaggio di forza e resilienza.

 

“La cultura sportiva non è fatta solo di agonismo – ha dichiarato la Priore – ma deve passare anche attraverso la salute e la prevenzione. Eventi come questo dimostrano quanto siano virtuose le collaborazioni tra sport, associazioni, professionisti sanitari e istituzioni, perché ci permettono di portare la conoscenza del diabete in luoghi non convenzionali, dove il messaggio arriva con maggiore efficacia e coinvolgimento.”

Diabete Italia Puglia APS continuerà a promuovere sinergie e iniziative che mettano al centro la persona, la salute e lo sport come strumenti fondamentali di inclusione e prevenzione.

 

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi guida il progetto europeo PARSMO: a Palazzo Nervegna il primo incontro interregionale
16/09/2025
  BRINDISI – Parte da Brindisi il progetto PARSMO – Parking Policies for Shared Mobility, finanziato dal programma Interreg Europe ...
ErchieSera
Erchie, presentato progetto per un nuovo impianto polisportivo indoor con fondi PNRR
16/09/2025
ERCHIE – L’amministrazione comunale di Erchie ha partecipato al bando PNRR – Missione 5 Inclusione e Coesione, Investimento 3.1 ...
BrindisiSera
Provincia di Brindisi, al via i servizi di integrazione scolastica e trasporto per studenti con disabilità
16/09/2025
Riceviamo e pubblichiamo: La Provincia di Brindisi, con l’inizio del nuovo anno scolastico, ha dato il via ai servizi di integrazione ...
BrindisiSera
Brindisi e provincia, 35 annunci e 52 posti disponibili: il “Camper del Lavoro” fa tappa nei comuni
16/09/2025
Prosegue in provincia di Brindisi il tour del “Camper del Lavoro”, lo sportello itinerante promosso da ARPAL Puglia insieme a Cefas, ...
BrindisiSera
Ordine degli Architetti di Brindisi, eletto il nuovo Consiglio: Maurizio Marinazzo è il nuovo presidente
16/09/2025
Nelle giornate del primo e del due di agosto 2025 si sono svolte, con le modalità telematiche, le elezioni per il rinnovo del Consiglio ...
BrindisiSera
Cambio ai vertici della Questura di Brindisi: Vincenzo Zingaro è il nuovo vicario del questore
15/09/2025
Da questa mattina, 15 settembre 2025, Vincenzo Zingaro, già dirigente della Divisione PASI (Polizia Amministrativa, Sociale e ...
cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce