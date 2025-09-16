Brindisi e provincia, 35 annunci e 52 posti disponibili: il “Camper del Lavoro” fa tappa nei comuni

Prosegue in provincia di Brindisi il tour del “Camper del Lavoro”, lo sportello itinerante promosso da ARPAL Puglia insieme a Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra Salento, con l’obiettivo di portare i servizi dei Centri per l’impiego direttamente nei borghi e nelle piazze, abbattendo le distanze e facilitando l’accesso ai cittadini.

La prima tappa settimanale si è svolta questa mattina a San Vito dei Normanni, in Piazza Carducci. Domani, martedì 16 settembre, il camper sarà a Villa Castelli (via Ceglie 90, Largo Poste), dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 17. Mercoledì 17 settembre l’iniziativa arriverà a Torre Santa Susanna (Piazzetta Consultorio, Largo Convento), mentre giovedì 18 concluderà il percorso a Erchie (Parco delle Rimembranze, atrio Palazzo Ducale).

Il servizio mette a disposizione consulenze orientative per la ricerca di lavoro, supporto alle imprese, informazioni sulle politiche attive e strumenti di inclusione lavorativa. Un presidio che rappresenta anche una forma concreta di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e caporalato.

Il report settimanale

Il 36° report dell’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia conferma un mercato del lavoro dinamico: 35 annunci attivi e 52 figure ricercate nei diversi settori produttivi del territorio.

A trainare la domanda è il comparto turismo e ristorazione con 21 posizioni aperte, seguito da edilizia (8), metalmeccanico (4), commercio (4), trasporti (3) e logistica (3). Due le figure richieste per i servizi alla persona e altre due per l’artigianato. Completano il quadro: una risorsa per la sanità, una per il tessile, una per l’alimentare e una per agricoltura e zootecnia. È inoltre prevista una posizione riservata agli iscritti al collocamento mirato L.68/99.

Il report segnala anche opportunità di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, insieme ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati e ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Dove consultare le offerte

Tutte le proposte sono pubblicate sul portale “LavoroXTe Puglia”, dal quale è possibile candidarsi online tramite SPID. Per aggiornamenti costanti è attiva anche la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, oltre al portale SINTESI Brindisi e ai profili Google dei singoli Centri per l’impiego.

Gli uffici dei CPI di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche dalle 15 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.