Attualità

Brindisi, vela e disabilità: GV3 a gonfie vele verso la vita

martedì 16 settembre 2025

PARTNER DI VELANDO, LA RICERCA PROMOSSA DAL MINISTRO PER LE DISABILITÀ PER MONITORARE GLI EFFETTI DELLA VELATERAPIA. IL 6 SETTEMBRE L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ A BRINDISI

GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita, socia dell’Unione Italiana Vela Solidale, partecipa al progetto Velando, promosso dal Ministro per le disabilità con l’obiettivo di offrire un’esperienza di sport e relazioni a tutti e di valutarne i benefici. La vela come terapia complementare è uno strumento sempre più conosciuto e utilizzato dal mondo delle famiglie, delle associazioni e degli enti che si occupano di disabilità.

«Unione Italiana Vela Solidale partecipa a progetto Velando con dieci associazioni che complessivamente navigheranno per 70 giorni con 114 persone con disabilità cognitivo-relazionale» dice Marco Tibiletti, presidente dell’UVS, «Da oltre vent’anni le associazioni UVS navigano con equipaggi di persone con disabilità e riteniamo che il progetto Velando sia un passaggio molto importante: consentirà di dare un valore oggettivo a quello che, intuitivamente, sappiamo da sempre, la vela fa bene. Una terapia non nel senso di cura ma nel senso di prendersi cura, un aiuto per il benessere della persona. In questo progetto avremo al nostro fianco il Dipartimento di Scienze umane dell’Università Lumsa di Roma con l’equipe psicopedagogica coordinata dal professor Raniero Regni, ordinario di pedagogia sociale, e dalla professoressa Nicoletta Sensi, docente di psicologia sociale specializzata in pedagogia velica.»

A Brindisi è l’associazione GV3 che sarà impegnata nel progetto in collaborazione con ANGSA Brindisi APS e Coloriamo il Mondo APS. Complessivamente saranno circa 20 le persone con disabilità che partecipano al progetto per un totale di 30 ore di attività.

Attraverso una serie di questionari verranno raccolti dati che riguardano sia gli effetti della vela sulle abilità psicosociali come, ad esempio, la capacità di stare in gruppo, di affrontare nuovi contesti, sia sull’autostima, sia sul benessere psicofisico e la riduzione di stress.

Al progetto nazionale, che parte a fine agosto, partecipa un gruppo composito di soggetti: Lega Navale Italiana, Federazione Italiana Vela e Unione Italiana Vela Solidale che,

insieme a centri di ricerca, Asl, altri enti del terzo settore, monitoreranno con la stessa metodologia, come e quanto la pratica della vela possa migliorare il benessere, l’autostima, le autonomie delle persone con disabilità motoria, sensoriale, intellettivo-relazionale.

«GV3 è onorata di partecipare al progetto Velando, che promuove la vela come strumento di accessibilità e benessere per le persone che vivono con una disabilità. Insieme a Salpiamo APS di Taranto, rappresentiamo la Puglia in questa iniziativa nazionale, segno di una crescente attenzione del nostro territorio verso percorsi educativi e relazionali fondati sul valore della condivisione. Crediamo da sempre che il mare sia uno spazio di cura, autonomia e fiducia nella vita.» – dichiara Marco Miglietta presidente di GV3.

Unione Italiana Vela Solidale aps è stata fondata nel 2003, raccoglie 21 associazioni veliche presenti su tutto il territorio nazionale che realizzano progetti di inclusione, formazione, riabilitazione e educazione per persone con disabilità, fragilità o disagio sociale. Ha protocolli di collaborazione con il Comando generale delle Capitanerie di Porto e con il Ministero della Giustizia-Dipartimento giustizia minorile. In oltre vent’anni di attività le associazioni UVS hanno fatto navigare oltre 120 mila persone.

Per informazioni: Marco Miglietta cell. 347 635 6085 – info@gv3.org 

 

 

 

 

Altri articoli
San PietroSera
San Pietro Vernotico, i Cobas in piazza: “Ridare dignità al lavoratore dei bagni pubblici”
16/09/2025
Il Sindacato Cobas ha svolto questa mattina , Martedì 16 Settembre, il sit in rivolto a sensibilizzare la Amministrazione Comunale di San ...
Attualità
Nobel per la Pace ai bambini di Gaza, giovedì al Policlinico di Bari la consegna delle t-shirt a medici e infermieri
16/09/2025
Si terrà giovedì prossimo, 18 settembre, alle 11.30 nella sala riunioni della direzione generale del Policlinico di Bari, la cerimonia ...
BrindisiSera
Rinnovata la convenzione tra Provincia e Arca Nord Salento: più controlli contro le illegalità negli alloggi popolari
16/09/2025
Il Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli e l’Amministratore di Arca Nord Salento, Vittorio Rina hanno rinnovato la ...
FasanoSera
Zoosafari di Fasano in festa: seconda nascita di gorilla in un mese, un evento che mancava da oltre 50 anni
16/09/2025
  FASANO – La famiglia dei gorilla dello Zoosafari di Fasano si allarga ancora. A distanza di meno di un mese dalla nascita di una ...
FasanoSera
Morte di Patrizia Nettis, i genitori sollecitano il gip: “Serve una decisione sull’opposizione all’archiviazione”
16/09/2025
FASANO - I genitori  genitori di Patrizia Nettis tornano a chiedere giustizia. La giornalista di 41 anni fu trovata impiccata nella sua ...
OriaSera
Acquedotto Pugliese, interventi sulla rete idrica: stop di 8 ore a San Vito dei Normanni e Oria
16/09/2025
BRINDISI – Lavori in corso sulla rete idrica della provincia di Brindisi. Acquedotto Pugliese (AQP) ha programmato due interventi per il ...
cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce