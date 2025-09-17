Fori Festival, presentata la prima edizione della rassegna di creatività giovanile e rigenerazione urbana

Dal 14 settembre al 19 ottobre 2025, al Tex – il teatro dell’ExFadda di San Vito dei Normanni (BR), si terrà la prima edizione del Fori Festival – creatività giovanile e rigenerazione territoriale, evento multidisciplinare a cura di Teatro Menzatì. Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Puglia, Puglia Culture, Galattica - Nodo di San Vito dei Normanni e il patrocinio della Provincia di Brindisi e del Comune di San Vito dei Normanni.

Ieri mattina, nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione con la partecipazione del presidente della Provincia Toni Matarrelli, della sindaca di San Vito dei Normanni Silvana Errico, del direttore artistico della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi Carmelo Grassi, del direttore artistico del festival Valentino Ligorio e del direttore di Puglia Culture Sante Levante.

In programma numerosi spettacoli (teatro, danza, musica e poesia), residenze artistiche ed eventi speciali dedicati all’intera comunità.

Uno spazio da attraversare, una soglia da varcare, un foro da cui possa fluire il nuovo: Fori Festival nasce dall’urgenza di aprire spiragli e possibilità e di dare spazio alla creazione. Il progetto affonda le radici nelle attività che da anni Teatro Menzatì porta avanti nell’entroterra brindisino: un territorio ricco e vivo, ma troppo spesso ignorato.

Il festival sostiene la creatività professionale under 35, la mette in relazione con il pubblico, con altri artisti e con la comunità, favorendo scambi intergenerazionali e processi di co-creazione. La programmazione prevede tre sezioni fondamentali: spettacoli, eventi speciali e residenze artistiche.

Spettacoli

Dal 14 al 29 settembre andrà in scena una proposta che abbraccia diverse discipline: teatro, danza, musica e poesia. Tra i titoli: Icara di Giulia Vittoria Cavallo (anteprima nazionale), Afferrare Marla di Omar Giorgio Makhloufi, Cordes di Sara Montanaro, Il gabbiano della Piccola Scuola di Teatro di Comunità, Pelle di Samira Mancino, Portarsi via di Andrea Romanazzi, Homing di Marta Bevilacqua, Poetry Slam di Slammals, MS di Mattia Favaro/Mycelium Ensemble e altri.

Dal 5 al 19 ottobre seguiranno altri spettacoli tra cui Io non son di qui di Arianna Marangio, 20 novembre di Lucio Ennio Caprioli, Casa Lella di Claudia Ligorio, Goodvibes only (Beta Test) di Francesca Santamaria, La nota stonata di Damiano Bracc, Shadow’s ability di Silvio Gioia (anteprima nazionale), Try not to try di Barbara Carulli (anteprima nazionale) e molti altri.

Eventi speciali

Il festival ospiterà anche momenti di confronto, formazione e laboratori. Fra gli appuntamenti: Audizione Alta Formazione di C. Arearea (danza), Pornodrama_Trio di Giuseppe Cumuniello e Camilla Guarini (danza), Nobody nobody nobody di Daniele Ninarello (laboratorio e restituzione), la tappa finale del progetto Next, l’Assemblea Plenaria di Risonanze Network e Searching for Europa di Giulio de Leo ed Erika Guastamacchia.

Residenze

Fino al 19 ottobre il Fori Festival diventa anche spazio di residenza per artisti under 35 che lavorano con teatro, circo e danza. Dopo quelle di Lucia Raffaella Mariani e Claudia Ligorio, seguiranno le residenze di Giulia Vittoria Cavallo, Sara Montanaro, Mattia Carlucci, Slammals, Orchestra Mycelium, Barbara Carulli e Sara Capanna.

Il Tex – Teatro dell’ExFadda si trasformerà in uno spazio accogliente dove sperimentare, elaborare e portare a compimento il proprio lavoro, con lo sguardo rivolto alle germinazioni artistiche locali e nazionali.

Programma completo su: teatromenzati.com/fori-festival