Attualità

Il Comune di Fasano stanzia 166.950 euro per sostenere 114 famiglie con il contributo affitti

mercoledì 17 settembre 2025

Il Comune di Fasano rinnova il proprio impegno a favore delle famiglie più fragili, garantendo il diritto alla casa nonostante l’eliminazione dei contributi per l’affitto su base ISEE disposta dal Governo Meloni. Con determina dirigenziale n. 2094/2025 del 15 settembre, è stata approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto e deliberata la liquidazione di 166.950 euro di fondi comunali.

 

Delle 141 domande presentate, 114 sono state accolte (84 in fascia A e 28 in fascia B), mentre 27 sono state rigettate per diverse motivazioni, tra cui documentazione incompleta, reddito superiore ai limiti, metratura dell’alloggio superiore a 95 mq senza condizioni di debolezza sociale, istanza non firmata o contratto decorso oltre i termini previsti dal bando.

 

La somma complessiva richiesta dai beneficiari ammontava a 241.138,59 euro, superiore alla quota disponibile. Per questo motivo è stata applicata una riduzione proporzionale del 28,07%.

 

«È stato doveroso per l’Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Francesco Zaccaria – intervenire concretamente per sostenere le famiglie con basso reddito nel pagamento degli affitti sul mercato privato. Alla scelta politica del Governo Meloni di tagliare i fondi per l’assistenza, noi abbiamo risposto destinando risorse comunali alle fasce di popolazione che invece andrebbero maggiormente tutelate. Il diritto alla casa è un diritto economico, sociale e culturale che non può restare solo sulla carta».

 

L’iniziativa conferma la linea già intrapresa lo scorso anno dal Comune di Fasano, che continua a supplire con fondi propri ai tagli statali, ribadendo l’attenzione verso le esigenze dei cittadini più vulnerabili.

Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

