Il Comune di Fasano stanzia 166.950 euro per sostenere 114 famiglie con il contributo affitti

Il Comune di Fasano rinnova il proprio impegno a favore delle famiglie più fragili, garantendo il diritto alla casa nonostante l’eliminazione dei contributi per l’affitto su base ISEE disposta dal Governo Meloni. Con determina dirigenziale n. 2094/2025 del 15 settembre, è stata approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto e deliberata la liquidazione di 166.950 euro di fondi comunali.

Delle 141 domande presentate, 114 sono state accolte (84 in fascia A e 28 in fascia B), mentre 27 sono state rigettate per diverse motivazioni, tra cui documentazione incompleta, reddito superiore ai limiti, metratura dell’alloggio superiore a 95 mq senza condizioni di debolezza sociale, istanza non firmata o contratto decorso oltre i termini previsti dal bando.

La somma complessiva richiesta dai beneficiari ammontava a 241.138,59 euro, superiore alla quota disponibile. Per questo motivo è stata applicata una riduzione proporzionale del 28,07%.

«È stato doveroso per l’Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Francesco Zaccaria – intervenire concretamente per sostenere le famiglie con basso reddito nel pagamento degli affitti sul mercato privato. Alla scelta politica del Governo Meloni di tagliare i fondi per l’assistenza, noi abbiamo risposto destinando risorse comunali alle fasce di popolazione che invece andrebbero maggiormente tutelate. Il diritto alla casa è un diritto economico, sociale e culturale che non può restare solo sulla carta».

L’iniziativa conferma la linea già intrapresa lo scorso anno dal Comune di Fasano, che continua a supplire con fondi propri ai tagli statali, ribadendo l’attenzione verso le esigenze dei cittadini più vulnerabili.