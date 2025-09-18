Eventi

Lunedì 22 settembre sciopero generale per la Palestina a Brindisi e sit-in in piazza della Vittoria

giovedì 18 settembre 2025

BRINDISI - In occasione dello sciopero generale e della mobilitazione nazionale indetti dai sindacati di base e dai movimenti di solidarietà con la Palestina, il Comitato contro il genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo e per la pace di Brindisi promuove per lunedì 22 settembre un sit-in che avrà inizio alle ore 10.00 in piazza della Vittoria.

 

La giornata prevede l’esposizione di cartelli e foto con interventi e comunicazioni; nel pomeriggio alle ore 17.30 vi saranno un collegamento con la Global Sumud Flotilla e l’intervento di un rappresentante della comunità palestinese in Puglia.

 

 

 

La presenza in piazza vuole denunciare ancora una volta il genocidio e la deportazione della popolazione palestinese per mano dello stato israeliano. Genocidio ormai riconosciuto dalle Nazioni Unite, dalla Corte Penale Internazionale, dalle più importanti organizzazioni umanitarie.

 

 

 

L’obiettivo del criminale governo Netanyahu è quello di uccidere il maggior numero di palestinesi, affamare, deportare i sopravvissuti e annettere a Israele la Striscia di Gaza e la Cisgiordania in violazione del diritto internazionale, con il sostegno degli USA, del governo Meloni, dell’Unione Europea e della NATO.

Brindisi 18.09.2025

 

Comitato contro il genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo, per la pace

 

Brindisi

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi, il Coro Polifonico “Mater Misericordiae” riparte: nuova stagione tra musica, emozioni e voci da scoprire
18/09/2025
BRINDISI - Dopo la pausa estiva, l’Associazione Musicale Culturale Euterpe APS è pronta a tornare protagonista con la passione che da ...
FasanoSera
IISS L. Da Vinci, Fasano: tre giorni di accoglienza all’insegna del divertimento e della cultura per le classi prime.
18/09/2025
FASANO - Si è conclusa nella mattinata di oggi, nell’IISS “Leonardo Da Vinci” di Fasano, la tre giorni di attività di ...
LatianoSera
Latiano: torna anche quest'anno la "Fera, suoni, sapori e tradizioni"
18/09/2025
Dal 1866 Latiano celebra la tradizione con “La Fera” Dal 20 settembre al 5 ottobre 2025 un ricco calendario di appuntamenti tra cultura, ...
FasanoSera
Il Comune di Fasano stanzia 166.950 euro per sostenere 114 famiglie con il contributo affitti
17/09/2025
Il Comune di Fasano rinnova il proprio impegno a favore delle famiglie più fragili, garantendo il diritto alla casa nonostante ...
Attualità
Fori Festival, presentata la prima edizione della rassegna di creatività giovanile e rigenerazione urbana
17/09/2025
Dal 14 settembre al 19 ottobre 2025, al Tex – il teatro dell’ExFadda di San Vito dei Normanni (BR), si terrà la prima edizione del ...
Mesagne
La Fiera Medievale Franca torna a Mesagne sabato 20 e domenica 21 settembre
17/09/2025
La città di Mesagne si prepara a un emozionante salto nel passato. Il 20 e 21 settembre, il centro storico si trasformerà in un ...
cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce