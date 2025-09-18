Politica

RSA Media Hospice, Tommaso Gioia: "Qualcuno deve vergognarsi"

giovedì 18 settembre 2025

Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, ha espresso forte preoccupazione riguardo all'internalizzazione del servizio presso la RSA Media Hospice. "Non siamo mai stati contrari all'internalizzazione", ha dichiarato Gioia, "ma avevamo dei dubbi sulla procedura, e purtroppo abbiamo avuto ragione. Questa situazione si sta rivelando un disastro per i lavoratori, toglierà risorse preziose ai nostri ospedali, e ci sarà un incremento della spesa".

Gioia ha sostenuto che la proposta della III Commissione, inoltrata al governo regionale e alla ASL di Brindisi, di sospendere temporaneamente l'internalizzazione per trovare soluzioni che garantiscano la continuità lavorativa per tutti e non sottraggano risorse alla sanità brindisina, sia una proposta sensata. "Dopo quattro anni di proroga, non succede nulla di grave se aspettiamo altri due mesi per fare le cose per bene", ha aggiunto. "Chi ha ideato questa internalizzazione, certamente non la ASL di Brindisi, ha compiuto un autentico capolavoro".

Secondo Gioia, documenti alla mano, è evidente che almeno otto lavoratori perderanno il posto di lavoro. Inoltre, i sanitari passeranno da un contratto a tempo indeterminato a uno determinato, con la certezza e il pericolo di affrontare un concorso. Altri lavoratori, non sanitari, verranno assunti da cooperative esterne con contratti part-time.

"Si tratta di una situazione disastrosa", ha concluso Gioia, "aggravata dal fatto che spenderemo di più, come sta accadendo al neurolesi-motulesi, e sottrarremo risorse vitali ai nostri ospedali".

Giù le mani dall'Asl di Brindisi.

Tommaso Gioia

Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia.

 

 

