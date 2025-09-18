Eventi

SNIM Puglia: Brindisi al centro della nautica con 300 espositori e il lancio del Progetto Sud

giovedì 18 settembre 2025

SNIM BRINDISI - Nasce il “Progetto Sud” per la cantieristica navale: un fronte comune delle Regioni meridionali

 

Il Salone Nautico di Puglia 2025, in programma a Brindisi dal 9 al 13 ottobre, sarà il palcoscenico in cui prenderà forma il “Progetto Sud”, iniziativa che vede insieme Regioni e mondo produttivo di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.

L’obiettivo è avviare un percorso unitario per definire politiche del mare condivise, capaci di valorizzare un patrimonio finora poco sfruttato e aprire nuove prospettive di sviluppo economico e occupazionale per il Mezzogiorno.

 

Accanto all’esposizione di 300 imbarcazioni su un’area di 20mila metri quadrati, la 21ª edizione dello Snim punterà a consolidare il ruolo di Brindisi come capitale della nautica del Sud, grazie anche al coinvolgimento di Governo, istituzioni locali e operatori internazionali.

 

Il programma prevede numerosi momenti di confronto su temi strategici: dalla formazione, che in Puglia rappresenta un’eccellenza del comparto, alla portualità turistica, con la creazione di un tavolo permanente con gli operatori, fino alla sostenibilità e all’innovazione della cantieristica.

 

Il presidente dello Snim, Giuseppe Meo, sottolinea come proprio da Brindisi siano partiti i percorsi di integrazione tra i vari comparti dell’economia del mare: “Il passo successivo è attrarre investimenti, offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani e fornire strumenti concreti ai decisori locali per considerare la nautica come leva di sviluppo del territorio”.

 

Alla rassegna parteciperanno delegazioni da numerosi Paesi europei e mediterranei, con l’obiettivo di rafforzare il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane del settore. Prevista anche la premiazione delle Eccellenze del comparto nautico nazionale, insieme a iniziative dedicate agli sport e alla cultura del mare che coinvolgeranno scuole e associazioni.

 

Con il “Progetto Sud”, il Salone punta a diventare non solo una vetrina della cantieristica, ma anche un laboratorio di politiche condivise per ridisegnare il futuro della nautica meridionale e nazionale.

cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

