RSA Ostuni, l’internalizzazione costa il posto a quattro lavoratori. Bruno: “ Ora si trovi una soluzione”

Come purtroppo ampiamente previsto e denunciato, il processo di internalizzazione dei dipendenti dell’RSA di Ostuni, tanto fortemente caldeggiata dall’assessore regionale Fabiano Amati, si è risolto con una grande ingiustizia.

Ben quattro educatori professionali, che con i loro titoli potevano e hanno lavorato nella gestione privata, adesso dovranno rimanere a casa perché non sufficienti per l’assunzione pubblica.

Per gli altri, per coloro che invece ce l’hanno fatta, si prospettano in ogni caso paghe più magre.

E’ davvero sconfortante vedere come decisioni politiche che hanno a che vedere con la vita, il lavoro, la dignità delle persone, vengano prese con tanta leggerezza, approssimazione e fretta.

E per chi? Per cosa?

L’unico mio auspicio, a danno ormai fatto, è che per quei quattro educatori sia individuata una soluzione “politica” che valorizzi tutta l’esperienza trascorsa, che vale senza dubbio più di qualche cavillo burocratico o politico.

Continuerò a seguire questa vicenda con attenzione, nella convinzione che un buon servizio pubblico si costruisce anche attraverso il riconoscimento del merito e dell’umanità di chi ogni giorni è accanto ai più fragili.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)