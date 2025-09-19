Attualità

Enel chiede proroga per la banchina di Cerano, Legambiente: «Rischio stop alla riconversione»

venerdì 19 settembre 2025

Si riaccende lo scontro attorno al futuro della centrale di Cerano. Enel ha presentato istanza per ottenere una proroga quadriennale della concessione relativa alla banchina a mare e alle aree retrostanti, infrastrutture utilizzate negli anni per l’approvvigionamento di carbone destinato all’impianto “Federico II”. Una richiesta che, secondo Legambiente, rappresenta una vera e propria «retromarcia» sul percorso di riconversione energetica.

 

L’azienda ha motivato la richiesta con la necessità di garantire la gestione in sicurezza delle strutture portuali e delle aree annesse, mantenendo attive funzioni logistiche utili anche in prospettiva di nuovi progetti. Enel ricorda che la riconversione della centrale verso fonti alternative è in corso, ma che la disponibilità della banchina resta un nodo infrastrutturale strategico.

 

Durissima la reazione dell’associazione ambientalista. Legambiente Puglia ha parlato di «grave retromarcia» che rischia di rallentare l’abbandono definitivo del carbone e, di conseguenza, il percorso di decarbonizzazione avviato negli ultimi anni.

«Concedere la proroga – affermano dal direttivo – significherebbe bloccare la riconversione e tenere Brindisi ostaggio di un passato che la città sta cercando di superare».

 

La questione non è solo ambientale ma anche economica e occupazionale. La riconversione della centrale, infatti, si intreccia con i piani di sviluppo del porto e con la necessità di attrarre nuovi investimenti industriali compatibili con la transizione ecologica.

Secondo diversi osservatori locali, la scelta sul futuro della banchina potrà incidere non solo sulla tempistica della chiusura definitiva del ciclo a carbone, ma anche sulle prospettive di sviluppo sostenibile per l’intero territorio brindisino.

 

La palla passa ora alle autorità competenti, chiamate a valutare la richiesta di Enel e le osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste. Sullo sfondo, resta il dibattito nazionale sulla transizione energetica e sul ruolo che i grandi impianti industriali dovranno avere nei prossimi anni.

Altri articoli
FasanoSera
La Olio Pantaleo Volley Fasano si presenta alla città.
19/09/2025
La Olio Pantaleo Volley Fasano si presenta alla città domenica prossima 21 settembre alle ore 18. Serata che si svolgerà presso I ...
OstuniSera
Quando sport, arte, cultura e solidarietà s'incontrano: ad Ostuni l’esperienza di Talenti Liberi
19/09/2025
Fare movimento, dedicarsi all’arte e coltivare attività culturali non significa solo sviluppare abilità fisiche o creative: ...
BrindisiSera
Brindisi, approvato il progetto per la riqualificazione dell’area archeologica di via del Mare
19/09/2025
Un nuovo passo avanti per la valorizzazione del patrimonio storico di Brindisi. La Giunta comunale ha approvato il PFTE (Progetto di ...
BrindisiSera
SAPPE, carcere di Brindisi: " Ora basta chiediamo l’intervento del signor Prefetto e dei parlamentari  nazionali e regionali"
18/09/2025
Nei prossimi giorni il SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria,  invierà un accorato appello con richiesta di aiuto  al ...
OriaSera
Oria, il 23 settembre interruzione idrica in Via Epitaffio per lavori AQP
18/09/2025
ORIA - Acquedotto Pugliese ha programmato un intervento di manutenzione e potenziamento della rete idrica nell’abitato di Oria. Per consentire ...
FasanoSera
RSA Ostuni, l’internalizzazione costa il posto a quattro lavoratori. Bruno: “ Ora si trovi una soluzione”
18/09/2025
Come purtroppo ampiamente previsto e denunciato, il processo di internalizzazione dei dipendenti dell’RSA di Ostuni, tanto fortemente ...
cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce