Enel chiede proroga per la banchina di Cerano, Legambiente: «Rischio stop alla riconversione»

Si riaccende lo scontro attorno al futuro della centrale di Cerano. Enel ha presentato istanza per ottenere una proroga quadriennale della concessione relativa alla banchina a mare e alle aree retrostanti, infrastrutture utilizzate negli anni per l’approvvigionamento di carbone destinato all’impianto “Federico II”. Una richiesta che, secondo Legambiente, rappresenta una vera e propria «retromarcia» sul percorso di riconversione energetica.

L’azienda ha motivato la richiesta con la necessità di garantire la gestione in sicurezza delle strutture portuali e delle aree annesse, mantenendo attive funzioni logistiche utili anche in prospettiva di nuovi progetti. Enel ricorda che la riconversione della centrale verso fonti alternative è in corso, ma che la disponibilità della banchina resta un nodo infrastrutturale strategico.

Durissima la reazione dell’associazione ambientalista. Legambiente Puglia ha parlato di «grave retromarcia» che rischia di rallentare l’abbandono definitivo del carbone e, di conseguenza, il percorso di decarbonizzazione avviato negli ultimi anni.

«Concedere la proroga – affermano dal direttivo – significherebbe bloccare la riconversione e tenere Brindisi ostaggio di un passato che la città sta cercando di superare».

La questione non è solo ambientale ma anche economica e occupazionale. La riconversione della centrale, infatti, si intreccia con i piani di sviluppo del porto e con la necessità di attrarre nuovi investimenti industriali compatibili con la transizione ecologica.

Secondo diversi osservatori locali, la scelta sul futuro della banchina potrà incidere non solo sulla tempistica della chiusura definitiva del ciclo a carbone, ma anche sulle prospettive di sviluppo sostenibile per l’intero territorio brindisino.

La palla passa ora alle autorità competenti, chiamate a valutare la richiesta di Enel e le osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste. Sullo sfondo, resta il dibattito nazionale sulla transizione energetica e sul ruolo che i grandi impianti industriali dovranno avere nei prossimi anni.