SNIM 2025 a Brindisi: il Comune presente con uno stand per dare il benvenuto e valorizzare il legame con il mare

Dal 9 al 13 ottobre 2025, il Marina di Brindisi si prepara ad accogliere la ventunesima edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, evento internazionale che si conferma come punto di riferimento per l’intero versante adriatico. Una manifestazione imperdibile per appassionati, professionisti e aziende del settore nautico, che promette cinque giornate ricche di esposizioni, incontri e novità.

Un evento di rilevanza internazionale!

Lo SNIM 2025 si distingue per la capacità di attrarre espositori e visitatori da tutta Italia e dall’estero. La presenza dell’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) come partner ufficiale sottolinea l’importanza dell’evento nel panorama internazionale della nautica.

Programma e novità dell’edizione 2025!

Il Salone offre un programma ricco e variegato, pensato per tutti gli appassionati del mare:

Esposizione di imbarcazioni: dalle piccole derive agli yacht di lusso, con la possibilità di effettuare prove in acqua.

Tecnologie e accessori: presentazione delle ultime novità per la nautica da diporto.

Sostenibilità e innovazione: focus sulle nuove frontiere del settore.

Convegni e incontri: sessioni con esperti e professionisti del settore.

Sport e competizioni: eventi dedicati alla vela, alla motonautica e agli sport acquatici.

Formazione e lavoro: corsi e opportunità professionali nel settore nautico.

Il Comune di Brindisi protagonista

Anche quest’anno, il Comune di Brindisi sarà presente con uno stand dedicato, pronto a dare il benvenuto ai visitatori. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per promuovere la città e valorizzare il legame indissolubile tra Brindisi e il mare. Lo SNIM si conferma così anche come importante volano economico e turistico per la città, attirando decine di migliaia di visitatori ogni anno.

Informazioni pratiche!

Orari di apertura: dalle 10:00 alle 18:00, dal 9 al 13 ottobre 2025.

Biglietti: disponibili sul sito ufficiale dello SNIM.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento snimpuglia.it o seguire la pagina Facebook dell’evento.

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel cuore della nautica mediterranea: il Marina di Brindisi ti aspetta dal 9 al 13 ottobre per scoprire il meglio del mare, del

la tecnologia e della cultura nautica.