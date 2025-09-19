Eventi

SNIM 2025 a Brindisi: il Comune presente con uno stand per dare il benvenuto e valorizzare il legame con il mare

venerdì 19 settembre 2025

Dal 9 al 13 ottobre 2025, il Marina di Brindisi si prepara ad accogliere la ventunesima edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, evento internazionale che si conferma come punto di riferimento per l’intero versante adriatico. Una manifestazione imperdibile per appassionati, professionisti e aziende del settore nautico, che promette cinque giornate ricche di esposizioni, incontri e novità.

 

Un evento di rilevanza internazionale!

Lo SNIM 2025 si distingue per la capacità di attrarre espositori e visitatori da tutta Italia e dall’estero. La presenza dell’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) come partner ufficiale sottolinea l’importanza dell’evento nel panorama internazionale della nautica.

 

Programma e novità dell’edizione 2025!

Il Salone offre un programma ricco e variegato, pensato per tutti gli appassionati del mare:

Esposizione di imbarcazioni: dalle piccole derive agli yacht di lusso, con la possibilità di effettuare prove in acqua.

Tecnologie e accessori: presentazione delle ultime novità per la nautica da diporto.

Sostenibilità e innovazione: focus sulle nuove frontiere del settore.

Convegni e incontri: sessioni con esperti e professionisti del settore.

Sport e competizioni: eventi dedicati alla vela, alla motonautica e agli sport acquatici.

Formazione e lavoro: corsi e opportunità professionali nel settore nautico.

 

 

Il Comune di Brindisi protagonista

 

Anche quest’anno, il Comune di Brindisi sarà presente con uno stand dedicato, pronto a dare il benvenuto ai visitatori. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per promuovere la città e valorizzare il legame indissolubile tra Brindisi e il mare. Lo SNIM si conferma così anche come importante volano economico e turistico per la città, attirando decine di migliaia di visitatori ogni anno.

 

Informazioni pratiche!

Orari di apertura: dalle 10:00 alle 18:00, dal 9 al 13 ottobre 2025.

Biglietti: disponibili sul sito ufficiale dello SNIM.

 

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento snimpuglia.it o seguire la pagina Facebook dell’evento.

 

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel cuore della nautica mediterranea: il Marina di Brindisi ti aspetta dal 9 al 13 ottobre per scoprire il meglio del mare, del

la tecnologia e della cultura nautica.

Altri articoli
San MicheleSera
Nasce a San Michele Salentino la “Comunità dell’Acqua” per difendere il futuro della risorsa più preziosa
19/09/2025
A San Michele Salentino prende vita “La Comunità dell’Acqua”, un progetto che unisce Comune, università, enti ...
FasanoSera
Balconi per Gaza, a Fasano proseguono le iniziative del comitato cittadino a sostegno del popolo palestinese
19/09/2025
Il Comitato Cittadino FASANO per GAZA e IL POPOLO PALESTINESE lancia una nuova iniziativa per continuare nella sua azione di sensibilizzazione del ...
OstuniSera
Ostuni, torna “Percorsi Bio-Diversi": questa sera si passegggia tra biodiversità e sapori antichi
19/09/2025
OSTUNI – Sabato 20 settembre, a partire dalle ore 18:00, la Città Bianca riapre i suoi orti periurbani con un nuovo appuntamento del ...
FasanoSera
La Olio Pantaleo Volley Fasano si presenta alla città.
19/09/2025
La Olio Pantaleo Volley Fasano si presenta alla città domenica prossima 21 settembre alle ore 18. Serata che si svolgerà presso I ...
OstuniSera
Quando sport, arte, cultura e solidarietà s'incontrano: ad Ostuni l’esperienza di Talenti Liberi
19/09/2025
Fare movimento, dedicarsi all’arte e coltivare attività culturali non significa solo sviluppare abilità fisiche o creative: ...
BrindisiSera
Brindisi, approvato il progetto per la riqualificazione dell’area archeologica di via del Mare
19/09/2025
Un nuovo passo avanti per la valorizzazione del patrimonio storico di Brindisi. La Giunta comunale ha approvato il PFTE (Progetto di ...
cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

