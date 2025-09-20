Attualità

Xilella, i Comuni della Piana degli Ulivi alzano la voce: “Serve un tavolo urgente con il Ministro Lollobrigida”

sabato 20 settembre 2025

I Comuni di Monopoli, Fasano, Ostuni e Carovigno hanno trasmesso al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, una richiesta formale di incontro urgente sulla tutela della Piana degli Ulivi Secolari e sulle azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa.

 

La Piana degli Ulivi Secolari rappresenta un patrimonio agricolo, paesaggistico e identitario riconosciuto a livello nazionale e internazionale e, dal 2017, iscritto tra i primi in Italia nell’Albo nazionale dei paesaggi rurali storici istituito dal Ministero. La diffusione del batterio Xylella continua tuttavia a minacciarne la sopravvivenza, con gravi conseguenze per l’economia agricola, l’assetto ambientale e l’immagine dell’intero territorio.

 

“Oggi insieme ai sindaci abbiamo voluto dare un segnale di unità – afferma il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes – per chiedere al Ministro un confronto diretto e urgente, indispensabile per la tutela della Piana e per il futuro dei nostri territori.”

 

I Sindaci dei quattro Comuni chiedono al Ministro di poter avviare un confronto diretto per esaminare lo stato attuale delle misure messe in campo, definire azioni comuni di salvaguardia e garantire strumenti e risorse adeguate per la protezione e la valorizzazione del paesaggio olivicolo monumentale, presidio identitario di rilevanza nazionale.

Altri articoli
BrindisiSera
Presentata la nuova divisa gara Valtur Brindisi per la stagione 2025/26
20/09/2025
  La Valtur Brindisi presenta con orgoglio la nuova divisa ufficiale per la stagione sportiva 2025/26, confermando per l’ottavo anno ...
BrindisiSera
Brindisi capitale della scherma: arriva il Circuito europeo Under 23 e la Coppa del Mediterraneo
20/09/2025
Brindisi, 8-9 novembre 2025 La grande scherma internazionale torna protagonista a Brindisi. La città ospiterà l’Euro Circuit ...
Attualità
Ceglie Messapica ricorda i fratelli Gioia, deportati nei lager nazisti: consegnate due Medaglie d’Onore alla memoria
20/09/2025
 Brindisi – Una cerimonia solenne, carica di memoria e riconoscenza, si è svolta ieri mattina nel salone di rappresentanza della ...
BrindisiSera
Brindisi scende in piazza: “Cessate il fuoco, basta silenzio sulla Palestina”
20/09/2025
Brindisi, 19 settembre – Una piazza affollata, fatta di voci, bandiere e volti uniti da un unico appello: fermare la guerra e ridare ...
CeglieSera
Quarta, FP CGIL Brindisi: internalizzazione RSA Ostuni fatto positivo ma non si creino nuovi esclusi, bisogna salvaguardare tutto il personale.
20/09/2025
Come abbiamo già dichiarato formalmente e per vie brevi, la FP CGIL BRINDISI ha accolto con favore la decisione della ASL di procedere ...
Mesagne
Giovani volontarie pronte a rimboccarsi le maniche: il Servizio Civile Regionale avvia la sua fase operativa a Mesagne
20/09/2025
Si è ufficialmente avviata lo scorso 19 settembre, presso il Lab Creation di Mesagne, la fase operativa del Servizio Civile Regionale, un ...
cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce