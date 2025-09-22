Sport

Esordio stagionale super per la Valtur Brindisi che stravince il derby di Puglia: Ruvo sconfitta pr 94-58

lunedì 22 settembre 2025

VALTUR BRINDISI - Miglior esordio stagionale non poteva esserci per una Valtur Brindisi ai limiti della perfezione, in fuga dalla fine del primo quarto senza mai voltarsi indietro. Una prestazione corale e dimostrazione di forza per i biancoazzurri che riescono a trovare protagonisti sempre differenti nell’arco del match, su tutti Vildera incontenibile nel primo tempo (20 punti e 9 rimbalzi in 19 minuti) e Miani top scorer da 24 punti totali di cui 18 nel secondo tempo.

Starting five formato da Cinciarini, Copeland, Radonjic, Esposito, Vildera. Alla tripla iniziale di Moody risponde Copeland per un duello tutto statunitense nel ruolo di guardia. Brooks spariglia subito le carte con 8 punti personali per il primo break del match sul 13-8. Brindisi non si scompone e si appoggia sulla consistenza di Vildera sotto il ferro, un vero fattore offensivo da 12 punti nel primo quarto, fautore del contro break di 11-2 con cui la Valtur chiude al meglio il primo tempino (15-19). L’inerzia è nelle mani dei biancoazzurri che raggiugono la doppia cifra di vantaggio grazie ai sei punti in fila di un ottimo Miani (15-29 al 14’). Maspero commette il terzo fallo personale e coach Bucchi è costretto a richiamarlo in panchina dopo i sei minuti concessi in campo nonostante non in perfette condizioni fisiche. VIldera è scatenato e al 18’ il suo fatturato racconta di 20 punti personali sui 37 di squadra e Brindisi scappa sul +20 a fine primo tempo (21-41). Le due triple di Moody lato Ruvo, e quelle di Esposito e Copeland dato Brindisi aprono la terza frazione con una ritrovata vena dalla lunga distanza (1/8 e 1/11 da tre nel primo tempo). Raggiunto il +24 (33-57 al 26’), i biancoazzurri allentano la presa e Ruvo ha un sussulto d’orgoglio per un break a proprio favore di 10-2 interrotto dai 5 punti consecutivi di Miani con tripla centrale e incursione al ferro (45-64 al 30’). Passato il momento di concitazione, la Valtur torna saldamente al comando del ritmo partita e mette definitivamente in ghiaccio la contesa mandando in visibilio i tanti tifosi biancoazzurri giunti al PalaFlorio di Bari.

Domenica 28 settembre esordio casalingo al PalaPentassuglia contro la Juvi Cremona, palla a due ore 17:00. Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 i lunedì mattina su Vivaticket, nei punti vendita abilitati sul territorio e al New Basket Store.

 

IL TABELLINO

CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA-VALTUR BRINDISI: 58-94 (15-19, 21-41, 45-64, 58-94)

CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: Anumba (0/1, 2 r.), Nikolic 3 (1/2, 0/1, 3 r.), Musso (0/2 da 3), Ulaneo 2 (1/3, 4 r.), Laquintana 8 (3/7, 0/1, 5 r.), Reale (0/1, 0/1, 1 r.), Moody 17 (1/3, 5/11, 4 r.), Brooks 10 (4/8, 0/2, 3 r.), Jerkovic 1 (0/2, 0/2, 2 r.), Borra 12 (6/11, 8 r.), Granieri ne, Di Zanni ne. Coach: Rajola.

VALTUR BRINDISI: Copeland 17 (4/5, 3/6, 1 r.), Cinciarini (0/2, 0/2, 3 r.), Miani 24 (9/11, 1/6, 4 r.), Mouaha 3 (0/2 da 3, 2 r.), Vildera 20 (9/11, 7 r.), Fantoma 4 (5 r.), Esposito 15 (5/11, 1/1, 5 r.), Radonjic 6 (3/4, 0/1, 7 r.), Maspero 5 (1/3, 0/3, 2 r.), Wojciechowski ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Ursi – Moretti – Barbieri.
NOTE – Tiri liberi: Ruvo di Puglia 9/18, Brindisi 17/22. Perc. tiro: Ruvo di Puglia 22/59 (5/20 da tre, ro 12, rd 24), Brindisi 36/68 (5/21 da tre, ro 12, rd 28).

Altri articoli
BrindisiSera
Mesagne, sorpreso a bordo di uno scooter con un chilo di eroina: arrestato un 42enne
22/09/2025
MESAGNE - Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e delle successive verifiche dibattimentali, si comunica ...
OriaSera
“Grave atto intimidatorio a Oria: solidarietà della Provincia al sindaco Ferretti”
22/09/2025
Un grave atto intimidatorio ha colpito nella notte la comunità di Oria e il suo primo cittadino, Cosimo Ferretti. L’autovettura del ...
BrindisiSera
Giulia Fortunato incoronata Miss Summer Salento 2025 nella splendida Masseria Cillarese di Brindisi
22/09/2025
Una serata di emozioni, fascino e spettacolo ha illuminato la Masseria Cillarese di Brindisi, teatro della finale di Miss Summer Salento 2025, il ...
FasanoSera
Montalbano, grande successo per la “Super Ciclopasseggiata”
22/09/2025
Oltre 120 partecipanti per una domenica mattinata di festa e pedalate nella Settimana europea della Mobilità Sostenibile MONTALBANO – ...
BrindisiSera
Don Cosimo, il poeta che consola. Don Alberto, l’influencer che divide. La Chiesa al bivio.
22/09/2025
Due preti, due linguaggi opposti: il poeta che consola con il Vangelo e l’influencer che comunica tra provocazioni e sponsor. Il futuro della ...
FasanoSera
Giovani talenti in scena: gli studenti del "Socrate" incantano il pubblico con i "Cavalieri" di Aristofane
22/09/2025
Sabato 20 settembre 2025, il Parco Archeologico di Egnazia è stato teatro di un'emozionante azione performativa messa in scena dagli studenti ...
cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce