Lavoro

Arpal Brindisi e provincia, 43 offerte di lavoro e 83 figure ricercate: il “Camper del Lavoro” fa tappa in quattro comuni

lunedì 22 settembre 2025

Brindisi, 22 settembre 2025 – Nuove opportunità di occupazione arrivano dal 37° report settimanale di ARPAL Puglia, che registra sul portale regionale “LavoroXTe” 43 annunci attivi per un totale di 83 posti disponibili in vari settori produttivi della provincia di Brindisi.

 

Parallelamente prosegue il tour del “Camper del Lavoro”, lo sportello itinerante che porta i servizi dei Centri per l’Impiego nei borghi e nelle piazze, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a consulenze, orientamento e informazioni sulle politiche di inclusione lavorativa.

 

Le tappe del Camper

 

La settimana è iniziata questa mattina a San Pietro Vernotico, in Piazza Falcone. Domani, martedì 23 settembre, sarà la volta di Mesagne (Piazza Vittorio Emanuele, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 17). Mercoledì 24 il Camper si sposterà a Latiano, in Piazza Francesco Montanaro (ore 10-14), per concludere giovedì 25 a San Pancrazio Salentino, in Piazza Umberto I (ore 10-14).

 

I settori che assumono

 

Secondo i dati diffusi da ARPAL, il comparto commercio guida la classifica delle richieste con 24 posizioni aperte, seguito da turismo e ristorazione (19), edilizia (8), logistica (5), servizi alla persona (4) e metalmeccanico (4). A completare il quadro ci sono trasporti, artigianato e alimentare (3 posti ciascuno), tessile (2) e agricoltura/zootecnia (1).

Sono inoltre disponibili due posizioni riservate agli iscritti al collocamento mirato (L.68/99).

 

Opportunità in Italia e all’estero

 

Il report segnala anche offerte di lavoro e formazione all’estero tramite la rete EURES, oltre a corsi di formazione per diplomati e disoccupati, programmi legati a Garanzia Giovani e iniziative rivolte ai NEET.

 

Come candidarsi

 

Le offerte, rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale regionale LavoroXTe Puglia, a cui si accede con SPID. Aggiornamenti continui sono disponibili anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”.

 

Per assistenza diretta, i cittadini possono rivolgersi ai tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

 

