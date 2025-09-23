Brindisi tra speranze e ritardi: Cobas al tavolo della decarbonizzazione, “non possiamo perdere il futuro della città”

n tavolo atteso da tempo, quello sulla decarbonizzazione della centrale di Cerano, convocato ieri in Prefettura sotto la guida del commissario Luigi Carnevale, Prefetto di Brindisi. La sua istituzione, resa possibile grazie a una legge nazionale proposta dall’onorevole Mauro D’Attis, segna un passaggio cruciale nella transizione energetica e industriale del territorio.

Durante l’incontro, il sindacato Cobas ha espresso forti critiche nei confronti dei Ministeri competenti. “Già un anno fa – ha ricordato il rappresentante Roberto Aprile – erano presenti decine di aziende pronte a investire. Oggi i progetti sono 61, ma i ritardi rischiano di bloccare tutto”.

I numeri degli investimenti

Secondo i dati emersi, 19 aziende hanno già acquisito i siti e sono pronte a partire, 50 sono alla ricerca di aree – spesso limitate dalle necessarie bonifiche – e 2 risultano in forte ritardo.

A condividere le perplessità del Cobas anche le altre sigle sindacali, mentre la Regione Puglia, con l’assessore Triggiani e il presidente della task force occupazionale Leo Caroli, ha sollecitato “un raccordo più stretto con i Ministeri per non perdere tempo prezioso”.

Dal fronte industriale, il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Lippolis, ha sottolineato come molte delle aziende interessate lamentino ritardi proprio a livello ministeriale, pur confermando l’intenso lavoro svolto dall’associazione per attrarre investimenti su scala nazionale.

Enel e la data della chiusura

Al centro del dibattito anche la posizione di Enel, accusata dal Cobas di immobilismo. La multinazionale ha ribadito che, in assenza di nuove disposizioni governative, la chiusura della centrale di Cerano resta fissata al 31 dicembre 2025. Enel ha comunque garantito attività di messa in sicurezza per i successivi 24-30 mesi, con l’impegno di collaborare a progetti industriali su terreni già disponibili.

La chiamata alla mobilitazione

“Non possiamo permetterci di perdere neanche un posto di lavoro – ha ammonito il Cobas –. Da questi progetti dipende il futuro stesso di Brindisi. Se perdiamo questa occasione, la città rischia di essere cancellata definitivamente”.

Il sindacato ha annunciato l’intenzione di mobilitare disoccupati, lavoratori e l’intera comunità per garantire che gli investimenti si traducano in realtà e non rimangano solo promesse sulla carta.

IMMAGINE DI REPERTORIO