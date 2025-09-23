Brindisi, aggiudicata la gara da 68 milioni per il collegamento ferroviario con l’aeroporto del Salento

BRINDISI – Un’infrastruttura attesa da anni diventa realtà. Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato l’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi Centrale e l’aeroporto del Salento.

Il contratto, del valore complessivo di oltre 68 milioni di euro, è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Manelli Impresa S.p.A., Progin S.p.A. e Art Ambiente Risorse Territorio S.r.l., risultato secondo classificato nella procedura e subentrato dopo la risoluzione contrattuale con il primo vincitore.

Il progetto è finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta un passo decisivo verso una mobilità più sostenibile e integrata in Puglia.

Il tracciato e la nuova stazione “Aeroporto”.

L’intervento prevede la costruzione di una nuova linea ferroviaria di circa sei chilometri, che collegherà direttamente lo scalo brindisino alla stazione centrale della città. Sono previsti inoltre due raccordi a semplice binario, lunghi complessivamente circa due chilometri, che si innesteranno sulle linee Brindisi–Bari e Brindisi–Taranto.

Elemento chiave dell’opera sarà la realizzazione della nuova stazione “Aeroporto”, dotata di due binari di stazionamento e pensata per garantire un accesso rapido e funzionale ai passeggeri.

Un’infrastruttura per la Puglia connessa.

Grazie a questo collegamento, l’aeroporto del Salento sarà pienamente integrato nella rete ferroviaria nazionale, con collegamenti diretti verso Brindisi, Lecce, Taranto e Bari. Un salto di qualità che non solo migliorerà l’accessibilità allo scalo, ma rafforzerà l’intermodalità tra ferro e aereo, favorendo una mobilità più green e meno dipendente dal trasporto su gomma.

Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante (Forza Italia), che segue da vicino il progetto, ha dichiarato:

«È un risultato di grande importanza per lo sviluppo del territorio, per il quale ho lavorato con la massima determinazione anche su impulso del deputato salentino Andrea Caroppo. Dopo un assiduo lavoro, il progetto entra finalmente nella fase realizzativa. Continuerò a seguire l’iter per promuovere lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno».

Le prossime sfide.

Resta sul tavolo la questione del sottopasso ferroviario, un nodo tecnico che richiede ulteriori risorse, stimate in circa 13 milioni di euro. Un tema che sarà oggetto di confronto nelle prossime fasi dell’iter, ma che non frena l’entusiasmo per l’avvio dell’opera.

Con l’aggiudicazione dell’appalto, Brindisi si prepara dunque a una trasformazione epocale: un collegamento diretto tra città e aeroporto, capace di ridisegnare la mobilità in Salento e in tutta la regione.