Attualità

Brindisi, aggiudicata la gara da 68 milioni per il collegamento ferroviario con l’aeroporto del Salento

martedì 23 settembre 2025

BRINDISI – Un’infrastruttura attesa da anni diventa realtà. Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato l’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi Centrale e l’aeroporto del Salento.

 

Il contratto, del valore complessivo di oltre 68 milioni di euro, è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Manelli Impresa S.p.A., Progin S.p.A. e Art Ambiente Risorse Territorio S.r.l., risultato secondo classificato nella procedura e subentrato dopo la risoluzione contrattuale con il primo vincitore.

 

Il progetto è finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta un passo decisivo verso una mobilità più sostenibile e integrata in Puglia.

 

Il tracciato e la nuova stazione “Aeroporto”.

 

L’intervento prevede la costruzione di una nuova linea ferroviaria di circa sei chilometri, che collegherà direttamente lo scalo brindisino alla stazione centrale della città. Sono previsti inoltre due raccordi a semplice binario, lunghi complessivamente circa due chilometri, che si innesteranno sulle linee Brindisi–Bari e Brindisi–Taranto.

 

Elemento chiave dell’opera sarà la realizzazione della nuova stazione “Aeroporto”, dotata di due binari di stazionamento e pensata per garantire un accesso rapido e funzionale ai passeggeri.

 

Un’infrastruttura per la Puglia connessa.

 

Grazie a questo collegamento, l’aeroporto del Salento sarà pienamente integrato nella rete ferroviaria nazionale, con collegamenti diretti verso Brindisi, Lecce, Taranto e Bari. Un salto di qualità che non solo migliorerà l’accessibilità allo scalo, ma rafforzerà l’intermodalità tra ferro e aereo, favorendo una mobilità più green e meno dipendente dal trasporto su gomma.

 

Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante (Forza Italia), che segue da vicino il progetto, ha dichiarato:

«È un risultato di grande importanza per lo sviluppo del territorio, per il quale ho lavorato con la massima determinazione anche su impulso del deputato salentino Andrea Caroppo. Dopo un assiduo lavoro, il progetto entra finalmente nella fase realizzativa. Continuerò a seguire l’iter per promuovere lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno».

 

Le prossime sfide.

 

Resta sul tavolo la questione del sottopasso ferroviario, un nodo tecnico che richiede ulteriori risorse, stimate in circa 13 milioni di euro. Un tema che sarà oggetto di confronto nelle prossime fasi dell’iter, ma che non frena l’entusiasmo per l’avvio dell’opera.

 

Con l’aggiudicazione dell’appalto, Brindisi si prepara dunque a una trasformazione epocale: un collegamento diretto tra città e aeroporto, capace di ridisegnare la mobilità in Salento e in tutta la regione.

Altri articoli
BrindisiSera
Tavolo su decarbonizzazione a Brindisi, Fismic Confsal: accelerare i progetti per garantire occupazione e sviluppo
23/09/2025
Si è tenuto oggi, presso la Prefettura, il comitato interministeriale sulla decarbonizzazione della centrale Federico II di Cerano. Per la ...
BrindisiSera
Brindisi tra speranze e ritardi: Cobas al tavolo della decarbonizzazione, “non possiamo perdere il futuro della città”
23/09/2025
n tavolo atteso da tempo, quello sulla decarbonizzazione della centrale di Cerano, convocato ieri in Prefettura sotto la guida del commissario Luigi ...
BrindisiSera
Proseguono i corsi retribuiti sulla green economy dell'Ente di Formazione Pasternak di Brindisi
23/09/2025
BRINDISI - Dopo l’avvio a settembre e l’ampia partecipazione registrata, l’Ente di Formazione Boris Pasternak di Brindisi annuncia ...
BrindisiSera
Dalla storia al futuro: Brindisi chiede di tornare a costruire. La CISAL rilancia sulla transizione energetica e la riconversione industriale
23/09/2025
Brindisi, 23 settembre 2025 – Brindisi non vuole restare ferma: dalla sua storia industriale vuole ripartire per costruire il futuro. È ...
Mesagne
Prende forma il progetto PN Metro: Mesagne al centro dell'innovazione sociale e della rigenerazione urbana
23/09/2025
MESAGNE - Presentazione delle fasi di avanzamento del progetto PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027, che vede la città di Mesagne ...
Mesagne
A Mesagne un convegno sulla gestione del paziente cardiopatico congenito adulto: medici di base e specialisti a confronto
23/09/2025
Sabato 27 settembre 2025, l’Auditorium del Castello di Mesagne (BR) ospiterà un importante evento scientifico dedicato alla gestione del ...
cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce