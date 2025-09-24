Concluso il progetto Resilienza narrativa alla Casa circondariale di Brindisi: presentati i risultati e l’opuscolo “Sguardi dentro”

Brindisi – Si è svolto lo scorso 19 settembre presso la Casa Circondariale di Brindisi l’incontro conclusivo del Progetto “Resilienza Narrativa – medicina narrativa ed espressione creativa rivolto a persone sottoposte a restrizione della propria libertà personale”, iniziativa che ha coinvolto i partecipanti in attività di educazione emotiva e orientamento al riconoscimento dei propri talenti.

Il progetto, durato un anno, ha realizzato tre percorsi laboratoriali che hanno visto la partecipazione di circa 170 ospiti della struttura di via Appia. Alla sua terza edizione, l’iniziativa consolida una collaborazione con il mondo del Terzo Settore che ogni anno viene valorizzata attraverso un progetto di Istituto variegato e partecipato.

All’incontro hanno partecipato Valentina Meo Evoli, Direttrice della Casa Circondariale di Brindisi, il comandante dirigente aggiunto Benvenuto Greco, Valentina Farina, Garante dei detenuti della Provincia di Brindisi, Serena Mingolla, progettista sociale che ha ideato e coordinato l’iniziativa, e le esperte che hanno realizzato i laboratori: Claudia Cellamare, Raffaella Arnesano e Rosanna Picoco.

L’edizione 2024-2025 di Resilienza Narrativa ha visto la realizzazione di tre percorsi, ognuno articolato in quattro moduli replicati per tre volte: laboratorio “Comunicare le emozioni”, laboratorio di “Medicina Narrativa”, laboratorio “Ricomincio da Me – competenze da riconoscere, competenze per riconoscersi”.

Dopo la presentazione dei risultati dei laboratori si sono susseguite alcune testimonianze dei partecipanti, che hanno raccontato la loro esperienza diretta. È stato inoltre presentato l’opuscolo metodologico “Sguardi Dentro” che, oltre a descrivere il progetto nei suoi aspetti educativi, raccoglie le fotografie realizzate da Nuria Arezzi durante le giornate di photovoice, una metodologia che unisce la fotografia all’elaborazione personale di storie di resilienza e rinascita sociale.

La collaborazione tra Conchiglia aps e la Casa Circondariale di Brindisi continuerà anche per le prossime annualità attraverso la co-progettazione di nuove iniziative, costruite a partire dalle esigenze emerse nella fase finale di monitoraggio dei laboratori.

“Il valore di questa iniziativa – ha dichiarato Valentina Meo Evoli, Direttrice della Casa Circondariale di Brindisi – al di là delle competenze acquisite, è la costruzione di un ponte verso una nuova condizione del singolo, più matura e consapevole, un’opportunità di riscoprire la capacità di agire nel proprio mondo interiore e nelle relazioni. Questo incontro ha rappresentato un esempio concreto del percorso svolto dagli ospiti con Resilienza Narrativa e dell’impegno di tanti – Terzo settore, operatori, personale della Casa Circondariale – e al contempo un momento di comunicazione importante verso l’esterno, volto a superare l’idea di isolamento del “pianeta carcere” e a promuovere una visione condivisa del percorso di riabilitazione degli ospiti della Casa Circondariale”.

Resilienza Narrativa è stato realizzato con il supporto del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Puglia e con i fondi dell’8x1000 della Chiesa Valdese.

Foto Nuria Arezzi