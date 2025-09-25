Alla Selva di Fasano la finale nazionale del Trofeo d’Italia Slalom

FASANO – Saranno i tornanti della Selva di Fasano a ospitare, domenica 19 ottobre, la finale nazionale del Trofeo d’Italia Slalom 2025, appuntamento che richiamerà in Puglia i migliori piloti provenienti da nord, centro e sud Italia. L’evento, organizzato dall’ASD Fasano Corse, sarà valido anche per il Trofeo Bicilindriche ACI Sport e per il 4° memorial “Giacomo Sabatelli”, dedicato allo storico preparatore fasanese scomparso nel 2022.

La competizione si inserisce inoltre nel calendario del 36° Campionato ACI Sport 2025 di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia e del 22° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata) promosso da Basilicata Motorsport.

Il percorso scelto è quello della leggendaria SP 2 “Varnesina-Selva di Fasano”, lungo 2.520 metri, con partenza dal Canale di Pirro e arrivo in viale Toledo. Saranno 14 le barriere di rallentamento che metteranno alla prova abilità e precisione dei concorrenti. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 12 di mercoledì 15 ottobre.

Lo scorso anno il lucerino Domenico Palumbo, al volante della sua Radical SR4, si è imposto per la quarta volta consecutiva, precedendo il campobassano Donato Catano su A112 Elegant Suzuki. Nella categoria bicilindriche, il successo fu invece del fasanese Donato Argentiero.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili sul sito ufficiale www.fasanocorse.com.