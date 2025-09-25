Lavoro

Brindisi, avviata la selezione per quattro assunzioni riservate alle categorie protette presso la Asl

giovedì 25 settembre 2025

ARPAL - ASL BRINDISI - È stato pubblicato l’avviso di avviamento a selezione riservato alle categorie protette (ex art. 1 Legge 68/99), iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della stessa legge, dell’ambito territoriale di Brindisi. L’opportunità riguarda l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro unità lavorative con il profilo professionale di operatore tecnico videoterminalista (ex categoria B, area del personale di supporto) presso la Asl di Brindisi.

 

La partecipazione è riservata esclusivamente alle persone con disabilità ex art. 1, già iscritte, alla data del 7 luglio 2025, nell’Elenco tenuto dall’Ufficio Collocamento Mirato Disabili dell’Ambito Territoriale di Brindisi.

 

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo avviamentiaselezione.brindisi.arpal@pec.rupar.puglia.it. I termini di presentazione sono fissati dalle ore 8:30 del 13 ottobre 2025 alle ore 11:30 del 24 ottobre 2025. L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Candidatura avviamento numerico n. 4 persone con disabilità videoterminalista presso Asl Brindisi”.

 

L’avviso e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili attraverso i link messi a disposizione dall’Arpal Puglia:

Si tratta di un’occasione importante di inserimento lavorativo stabile e tutelato per i soggetti appartenenti alle categorie protette, in linea con le finalità della legge 68/99, che promuove l’accesso al lavoro delle persone con disabilità.

 

