Attualità

A Roma la proposta di intitolare il carcere di Brindisi a Bartolo Longo

giovedì 25 settembre 2025

ROMA – Una delegazione di istituzioni, attivisti e artisti pugliesi è stata accolta nei giorni scorsi a Montecitorio dal vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, per presentare le iniziative legate alla canonizzazione di Bartolo Longo da Latiano, che sarà proclamato santo il prossimo 19 ottobre in piazza San Pietro da Papa Leone XIV.

 

L’incontro si è svolto mercoledì 24 settembre nella sala stampa di Montecitorio, su invito dello stesso Costa, che in una nota aveva espresso apprezzamento per le attività organizzate in Puglia in onore del beato. «Sto seguendo le vostre iniziative correlate alla canonizzazione di Bartolo Longo – ha scritto Costa – e ritengo che meritino una presentazione istituzionale».

 

La delegazione, guidata dal sindaco di Latiano Cosimo Maiorano, era composta dal giornalista Franco Giuliano, presidente onorario dell’associazione L’isola che non c’è, dal maestro Al Bano Carrisi, dal Ceo di Cabolo srl Gianfranco Mazzoccoli, dal direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio e dal tour operator Francesco Zecchino.

 

Costa ha ricordato che il Comune di Latiano ha acquisito la casa natale di Bartolo Longo, grazie anche all’impegno dell’associazione, sottolineando la necessità di interventi di restauro: «Auspico che nella prossima legge di bilancio vengano destinati poco più di due milioni di euro per restituire dignità a questo luogo e valorizzare la memoria di un italiano che ha lasciato un segno profondo nella storia civile e religiosa del nostro Paese».

 

Tra le proposte discusse durante l’incontro spicca l’idea di intitolare a Bartolo Longo il carcere di Brindisi. Una scelta non casuale: l’avvocato latianese, vissuto tra Ottocento e Novecento, si distinse infatti per l’impegno a favore dei carcerati e delle loro famiglie, opponendosi alle teorie dell’antropologia criminale di Cesare Lombroso e anticipando il principio rieducativo della pena.

 

Il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha ribadito il valore simbolico dell’iniziativa: «L’intitolazione del carcere a Bartolo Longo non sarebbe soltanto un riconoscimento della sua grandezza, ma un impegno concreto a costruire ogni giorno, anche dietro le sbarre, percorsi di solidarietà e rinascita. La pena non deve essere vendetta, ma cura, riabilitazione e reinserimento, in linea con la nostra Costituzione e con l’opera straordinaria di quest’uomo che presto sarà riconosciuto santo».

 

Accanto alle manifestazioni già in corso in Puglia – come la mostra allestita nell’aeroporto di Brindisi – la proposta di intitolazione al futuro santo del carcere brindisino assume un valore che travalica i confini locali, proiettandosi come un messaggio universale di umanità, giustizia e speranza.

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi, avviata la selezione per quattro assunzioni riservate alle categorie protette presso la Asl
25/09/2025
ARPAL - ASL BRINDISI - È stato pubblicato l’avviso di avviamento a selezione riservato alle categorie protette (ex art. 1 Legge 68/99), ...
FasanoSera
Fasano si riempie di musica per Gaza: oltre 100 artisti in concerto per la pace
25/09/2025
Sabato 27 settembre, Fasano si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per una maratona musicale dal forte valore simbolico e ...
BrindisiSera
Alla Selva di Fasano la finale nazionale del Trofeo d’Italia Slalom
25/09/2025
FASANO – Saranno i tornanti della Selva di Fasano a ospitare, domenica 19 ottobre, la finale nazionale del Trofeo d’Italia Slalom 2025, ...
BrindisiSera
Brindisi, Foriticà porta in scena “Amore e Psiche”: il teatro nel cuore di Parco Buscicchio
25/09/2025
Dopo il grande successo dei primi spettacoli, venerdì 26 settembre alle 20.30 Parco Buscicchio ospiterà il quarto appuntamento della ...
BrindisiSera
Ostuni, Gioia: " Cosa c'entra Amati con l'accordo raggiunto tra la ASL e i sindacati? Nulla."
25/09/2025
Riceviamo e pubblichiamo "Partiamo da un dato oggettivo: la Regione, pur invitata, non ha partecipato al tavolo. Il merito dell’accordo va ...
BrindisiSera
Brindisi, presidio davanti all’Autorità portuale contro i rifornimenti a Israele e in difesa della Global Sumud Flotilla
25/09/2025
QUESTA SERA GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE 2025 ALLE ORE 18.00 PRESIDIO DAVANTI ALL’AUTORITA’ PORTUALE (Giardinetti)- ...
cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce